Mariana Cojocaru a avut o căsnicie de coşmar! „Cum spuneam de divorț, începea bătaia. Am fugit, pentru că mă omora”

Mariana Cojocaru a dezvăluit, marți, la „Acces Direct”, că a avut o căsnicie de coșmar, după ce s-a căsătorit nu din iubire, ci din cauza unor presiuni. Astrologul a precizat că mariajul ei a fost marcat de violențe și a povestit cum a pus capăt relației cu soțul ei.

Mariana Cojocaru a uluit România când a prezis sfârşitul pilotului Adrian Iovan şi de când a făcut cele mai importante previziuni pentru o mulţime de vedete.

Mariana Cojocaru s-a născut la Buhuși, într-o familie catolică-ortodoxă. Mamă ei era catolică, iar tatăl ortodox, astfel că sărbătorea Paștele de două ori.

Mama Marianei Cojocaru o păzea pe ea și pe fratele ei cu parul, ca să învețe în camere diferite.

Mariana Cojocaru și-a îngropat mama cu costumul popular pe care l-a purtat ea, întocmai cum și-a dorit.

Mariana Cojocaru a început la vârsta de 15 ani să studieze astrologia. Ea a fost inginer și a profesat o perioadă, după ce mama ei nu a vrut să o lase să se facă profesoară de engleză. Ea a ajuns să își deschidă în București două magazine cu haine second-hand.

Mariana Cojocaru a mai povestit că a trăit prima iubire la vârsta de 15 ani, cu un coleg de liceu în zona Leu. „Cred că era cel mai frumos băiat din liceu. A fost o iubire cu năbădăi”, a povestit ea.

„El a făcut o greșeală care pe mine m-a supărat foarte tare și din acel moment ne-am despărțit. Și în momentul de față se gândește la mine”, a precizat Mariana Cojocaru.

Cu soțul ei, Mariana Cojocaru s-a căsătorit sub presiune. El trebuia să prindă repartiție ca pilot în Moldova.

Apoi, Mariana Cojocaru a plecat în Thailanda, în 1999, împreună cu soțul și fiica lor. Însă, astrologul nu a avut parte de o căsnicie fericită.

„A fost violent de a doua zi. A rupt cămașa de mire. Mi-a fost rușine să spun părinților de probleme din casă”, a dezvăluit ea, precizând că bărbatul nu a știut să aprecieze efortul ei de a face rost de acea cămașă.

Tatăl ei nu l-a vrut pe soțul ei. Bărbatul i-a spus: „Norocul tău e că are simțul umorului că altfel te omorâm”.

„Cum spuneam de divorț începea bătaia. Mă amenința că îmi ia față. A avut o aventură. A zis că o aduce și pe aia în casă. Am luat verigheta de pe mână și i-am aruncat-o direct în cap. L-am scos cu 112. M-a lovit și am sunat la 112. M-a lovit cu capul. Mi-a dat un cap în cap. Acum este în Germania și îmi face tot felul de șicane. Am fugit pentru că mă omora. Era clar. Mi-a furat și casa de marcat. Cum spuneam de divorț, începea bătaia”, a mai spus Mariana Cojocaru.

Mai multe detalii despre căsnicia de coșmar pe care a avut-o Mariana Cojocaru, în clipul de mai sus din „Acces Direct”.

