Mărturisirile sfâșietoare ale Florentinei, femeia alungată de familie în miez de noapte: ”Nu am unde să mă duc și nu renunț la copii sub nicio formă!”

Fără un acoperiş deasupra capului, cu două suflete de crescut, o mamă strigă după ajutor. Femeia povestește că a fost gonită de acasă de mama şi de fratele ei, noaptea târziu, împreună cu cele două fetițe ale sale de trei luni şi respectiv trei ani.

Mama Florentina a povestit, la Acces Direct, că a ajuns pe stradă cu cei doi copii mici, după ce, acuză ea, mama și fratele ei ar fi gonit-o din casă. În creierii nopții, Florentina Pantea a fost nevoită să-şi ia cele două fetiţe, una de trei luni și alta de trei anișori, şi să plece.

”Mama se enervase, a început să urle, fratele meu a spus acum îți iei hainele și pleci.”, a mărturisit femeia cu lacrimi în ochi.



De asemenea, ea se teme că totul a început în urmă trei săptămână: "Nu am unde să mă duc, iar eu la copii nu renunț sub nicio formă, calc pe cadavre. Acum trei săptămani, o lună de zile, la 10 noaptea am fost dată afară. MamA se enervase, a început să țipe să urle, fratele meu a spus acum îți iei hanele și pleci! ", a mai povestit aceasta.

De asemenea, Florentina a dezvăluit că nici tatăl celor două fetițe nu-i este alături. Bărbatul s-ar comporta de parcă cele două suflete, care au venit pe lume și cu ajutuorul lui, nici nu ar exista. Şi asta nu ar fi tot! Mama Florentina susţine că fostul ei partener de viaţă a şi păcalit-o.



Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

➡️ Urmăreşte emisiunea Acces direct live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului. Intră acum!