„M-a făcut să cred că am cancer”. Matteo Politi și-a mutilat fosta iubită! Cum s-a apărat medicul fals

După ce a fost arestat, Matteo Politi s-a despărţit de iubita lui, Ioana. Tânăra povestit că bărbatul a mutilat-o, după ce i-a extirpat o aluniță despre care i-a spus că ar fi cancerigenă. Medicul fals s-a apărat, vineri, în platoul „Acces Direct”.

„Am fost o victimă la fel ca toate celelalte persoane. În acest moment nu mai avem nicio relație. Hainele lui deja au ajuns la poliție și nu mai are nimic la mine acasă. Picătura care a umplut paharul a fost reprezentată de rezultatele mele cu privire la operația pe care mi-a făcut-o. M-a mințit cu acest lucru – să mă țină lângă el și să-i fiu recunoscătoare, înseamnă că nu este un om demn de mine.

Totul a început acum două săptămâni, când am aflat mai multe lucruri referitoare inclusiv la starea mea de sănătate. La început, el mi-a eliminat o aluniță ce ar fi fost foarte canceroasă și periculoasă”, a spus Ioana, fosta iubită a medicului fals Matteo Politi.

„Am fost la alți trei medici și s-a demonstrat că nu era o aluniță atât de periculoasă cum m-a făcut el să cred. Nu mi-a salvat viața așa cum mi-a spus-o de multe ori. Am crezut și am fost în depresie, pentru că am așteptat acel rezultat, să vedem dacă celulele canceroase au avut sau nu activitate. A fost o stare indusă de el, deși știa clar adevărul. El a insistat foarte mult să-l aștept și să nu merg la alt doctor, pentru că i-am spus de mai multe ori că începe să mă doară și că cicatricea nu este tocmai în regulă”, a mai spus ea.

Tânăra a precizat că medicul fals Matteo Politi a fost șocat când ea i-a spus că știe adevărul despre ceea ce a făcut și că, după ce s-a așezat în genunchi și a implorat-o să îl ierte, acesta a amenințat-o.

„A fost foarte surprins și șocat când i-am spus că știu adevărul despre ce a făcut. Este o diferență enormă dintre pielea normală, unde sunt nouă centimetri de grăsime, față de pielea din jurul operației, unde sunt doar doi centimetri de grăsime. Se vede o denivelare destul de urâtă. Este necesar să îmi fac o altă intervenție pentru a repara țesutul. A insistat să îmi facă mai multe operații estetice, dar am refuzat, pentru că nu am considerat că sunt necesare”, a mai spus femeia.

În platoul „Acces Direct”, medicul fals Matteo Politi a prezentat o altă variantă a poveștii.

„Când am văzut alunița, Ioana mi-a spus că un alt dermatolog, anterior, i-a văzut alunița și i-a spus că trebuie să fie scoasă, deoarece era suspectă. Sunt mai mute feluri de a verifica alunițele. Am văzut că era suspectă și pentru că o iubeam, am spus să scoatem alunița. Apoi, am trimis alunița la biopsie. De acolo am aflat că existau celule cu mutații. Ei au sugerat să mai facă o analiză pentru a afla dacă este sau nu cancerigenă alunița. A ieșit negativ acest rezultat. Nu am amenințat-o”, a spus medicul fals Matteo Politi.

Declarațiile complete ale falsului medic Matteo Politi și ale fostei lui iubite, Ioana, sunt disponibile în clipul de mai sus din „Acces Direct”.

