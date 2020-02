Medeea Marinescu are o poveste de dragoste emoționantă! Ce a simțit când și-a văzut soțul pentru prima dată! „Am știut!” – VIDEO

Actrița a povestit și că a suferit de bulimie, din cauza stresului, la începutul facultății. „Intrasem cu 46 de kilograme și ajunsesem la 60 de kilograme. Vreo trei ani de facultate m-am chinuit să slăbesc. M-am definit mult mai târziu”, a spus ea.

„Iubirea care m-a definit este cea pe care am întâlnit-o abia la 34 de ani, cu George, actualul meu soț. Eu aveam un vis din când în când - o imagine nu foarte conturată, dar vedeam o figură rebelă, cu niște plete, cu niște blugi cu turul lăsat. La un moment dat, l-am cunoscut pe George.

L-am văzut și mi-a plăcut la el un anumit fel de a fi. Eleganță și discreție, o maturitate ce depășea vârsta lui, dar fără să îmi pun imediat problema că aș putea fi cu el. În clipa în care m-am uitat cu mai multă atenție la el, ceva mi-a spus că eu am să rămân lângă omul acesta. Cred că adevăratul contur l-am prins după ce l-am întâlnit pe el. M-am simțit cel mai bine în pielea mea cu el. Imediat după ce l-am cunoscut pe George a venit și maternitatea. Suntem de 12 ani împreună. Luca are 11 ani, iar Filip are trei ani și jumătate. Mi-am dorit o familie numeroasă și o am”, a povestit Medeea Marinescu.

Actrița a mai spus și că a căpătat o anumită siguranță și liniște în ceea ce privește profesia și o anumită detașare, despre care crede că este „sănătoasă”, la un moment dat.