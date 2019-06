Medicul fals Matteo Politi, declarații explozive, în platoul Acces Direct! Ce a pățit în arest. „A fost foarte rău. Eu sunt medic”

Medicul fals Matteo Politi, care se află sub control judiciar, a făcut declarații uimitoare, vineri, în platoul emisiunii „Acces Direct”. El s-a apărat de acuzațiile ce i-au fost aduse, a susținut că este medic și a spus cum a fost pentru el experiența arestului.

„A fost foarte rău în arest, foarte dificil. Nu este simplu acolo. Am fost într-o celulă mică. Am stat acolo câte 22 de ore, cu două ore de aer. Și ești doar tu”, a spus medicul fals Matteo Politi.

Numele lui Matteo Politi a fost pe buzele tuturor românilor, când s-a aflat că acesta practica medicina, deşi avea doar opt clase. Matthew Mode sau Matteo Politi a pretins că este medic estetician şi a făcut nenumărate intervenţii la clinici renumite din Bucureşti.

În platoul „Acces Direct”, vineri, medicul fals Matteo Politi a susținut, însă, că este medic.

„Sunt medic. Am studiat. Am făcut studii de medicină generală și am terminat. Nu este adevărat că am doar opt clase. În Italia, sistemul de educație este diferit – ai nevoie să faci cinci ani școala elementară. Apoi, trei ani de licență medie, apoi liceu pentru cinci ani”, a declarat medicul fals.

„Am făcut doi ani de liceu in Italia, apoi am terminat colegiu online în America, apoi am terminat Bacalaureatul meu. Facultatea am început-o în 2007 și am terminat-o în 2013, în Priștina, în Serbia. Am făcut medicină generală”, a mai spus el, precizând ulterior că Universitatea din Priștina, Kosovo, are un sediu și în Serbia.

Medicul fals Matteo Politi a mai spus și că actle lui nu sunt false, așa cum s-a dovedit.

„Nu sunt false actele. Am studiat acolo. A fost scandal cu universitatea. Este dificil să controlezi, pentru că nu există registre. Universitatea a schimbat administrația din facultate”, a mai spus Matteo Politi, care a precizat că are 39 de ani.

Politi ar fi început să studieze medicina la vârsta de 27 de ani și ar fi studiat timp de șase ani, până la vârsta de 33 de ani.

Medicul fals a mai precizat că nu a lucrat ca medic în Anglia.

„În Anglia am fost arestat, dar au fost cazuri diferite. Am lucrat în spital cu un manager la secția pentru cercetare”, a spus el, precizând că în România se află de un an.

Despre momentul în care a fost arestat în Italia, Matteo Politi a spus că acolo a făcut o greșeală, în urmă cu zece ani.

„În Italia am făcut o greșeală, în urmă cu 10 ani. E diferit cazul. Eram medic, dar nu terminasem medicina”, a spus el.

Urmăriți interviul cu medicul fals Matteo Politi în clipul de mai sus din „Acces Direct”.

