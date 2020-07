Trăiește în lux si opulență, dar îi lipsește perechea! Mihai Trăistariu își caută iubită! "Îndrăznesc să-mi scrie mai mult fetele obraznice și care vor aventuri de o noapte"

Dezvăluiri ȘOC! Ce studii are Culiță Sterp și cu ce se ocupa înainte să devină celebru! | VIDEO

Apartamentul lui Mihai Trăistariu a costat o avere

Aparatamentul utilat cu de toate l-ar fi costat pe artist în jur de 100 mii de lei. O avere, doar ca artistul se plânge ca nu-si găsește perechea. Cântărețul și-ar dori să-si găseasca perechea in persoana unei fete serioase, deși recunoaște cș roiesc fetele în jurul lui, doar ca nu sunt ceea ce caută el cu adevărat.

Loredana Chivu, criticată dur de fani! Ce replică le-a dat blondina răutăcioșilor! "Într-o zi o să rămâi cocoșată de la sânii ăștia" | Video

"Am pus aici un vin, pentru ca într-o zi am venit aici ,si am băut un vin. Nu l-am baut singur, recunosc. Nu o sa zic cu cine am fost, că sună urât. Eu am niște fete cu care m-am tot intâlnit, nu înseamnă ca am alternat intâlnirile. Am tot încercat să-mi fac o relație. Eu sunt pe principiul, relație de lunga durată, si nu prea găsesc ce trebuie că toate fetele care-mi scriu, poate și din cauza ca m-am expus cu prostiile alea dintotdeauna, îndrăznesc să-mi scrie mai mult fetele obraznice și care vor aventuri de o noapte. Sunt totusi tânăr și mai am necesități fizice și ajung în situația in care nu am de ales, trebuie să mă întâlnesc cu o fată pe care o stu de mai demult, și ne-am întălnit mai des. Nu am o relație cu ea, e un fel de relație, mai mult așa...Până în februarie, am avut o relație, dar nu a funcționat. Ea a plecat din țară,",a declarat Mihai Trăistariu la Acces Direct.