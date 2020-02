Mirela Petrean, privighetoarea din Banat, a fost lovită de trei ori de blestem, în acelaşi an! "A făcut comoție, într-o săptămână s-a prăpădit"

Puţină lume ştie că familia Mirelei Petrean a fost lovită de trei ori de blestem, în acelaşi an: jaful, depresia după moartea mamei şi un accident în care soţul a fost la un pas să-şi piardă viaţa.

"Eram plecați la o nuntă și dimineța când am venit acasă, am găsit seiful spart și eram singură. Șocul cel mai mare din cauza asta a fost", a explicat Mirela Petrean

Nenorocirea se întâmpla în toamna lui 2015, când doar o minune a făcut ca artista să rămână în viaţă!

"Când am intrat în casă, am simțit miros de ars, pentru că au tăiat seiful, cu flexul. Nu știu dacă era cineva care știa. Nici în ziua de astăzi nu se știe, și au trecut 4 ani. Eu am sunat la 112, se umpluse casa de poliție, se luau amprente peste tot. În momentul în care am realizat că e spart seiful, am făcut atac de panică, nici nu știu cum am rezistat, puteam să fac un atac cerebral. Eu aveam impresia că e cineva în casă, că poate să-mi facă rău, banii vin și pleacă, dar să nu-mi facă rău. Culmea este că expertiza spune că nu a fost forțat butucul, e ca și cum ar fi avut cheie, și la poartă nici nu stiu cum au intrat, pentru că aveam telecomandă, eu nu realizez, încă e o enigmă. Aici s-a acționat cumva în grup și eu zic că a fost ceva filaj, de mai multă vreme", a povestit Mirela.