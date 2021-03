Mirela Vaida a fost atacată în direct cu un pietroi imens. O femeie dezbrăcată a dat buzna în platoul Acces Direct

Citește și: Prima reacție a Mirelei Vaida după ce a fost atacată în direct. Prezentatoarea este în lacrimi și cu greu se poate stăpâni

"Sunt în stare de șoc. Fac eforturi mari să rămân calmă, deși îmi tremură vocea și n-aș vrea să cedez în direct. Da, am fost atacată fix în momentul când am intrat în platou. După cum vedeți ne-a fost spart platoul. Avea un pietroi destul de mare si de greu care trebuia să fie în capul meu. Nu știm cine este doamna. A intrat pe o ușă lăturalnică", spune Mirela Vaida.

"M-am interesat și colegii mei nu spun să fi avut vreun subiect vreodată legat de această doamnă. Era dezbrăcată complet. Au imobilizat-o colegii mei. Au acoperit-o cu o pătură, cu o prelată, o draperie, nu știu ce au găsit aici. Am chemat poliția și eu am luat un calciu. Mi-au dat colegii mai multe să pot cât de cât să mă calmez pentru că sunt în șoc", spune Mirela Vaida cu lacrimi în ochi.

Femeia ar fi intrat pe o ușă lăturalnică fără ca cineva să o vadă. Aceasta striga cât putea de tare: "Să-mi dai banii. Să-mi dai banii!" și a aruncat pietroiul spre Mirela Vaida. Mirela Vaida nu o cunoaște pe femeia în cauză și nici colegii din platou. Atacatoarea a fost imediat imobilizată de angajații emisiunii, iar poliția a fost sunată pentru a interveni.

Mirela Vaida, emoții după emoții la Acces Direct

Recent, Mirela Vaida a avut parte de o serie de emoții, plăcute de această dată. Cu ocazia zilei sale de naștere, colegii de la Acces Direct i-au făcut o surpriză în direct.

Superba prezentatoare a fost surprinsă cu un tort mare și un buchet imens de lalele.

”Vai, sunt preferatele mele. Mulțumesc mult întregii echipe. Deci lalelele astea albe și lăcrămioarele sunt florile preferate, ca și trandafirii, freziile.”, a spus Mirela Vaida când asistenta Cosmina a intrat pe scenă și s-a apropiat cântând ”La mulți ani!”.

Vaida nu a uitat de oamenii care o urmăresc zi de zi și deși era numai despre ea acel moment, aceasta a transmis gânduri și către cei de acasă.

"Mulțumesc că mă suportați în fiecare zi și că mă vedeți peste tot. Vă dați seama, am 39 de ani, e clar, mult nu o mai duc. Asta e ultima zbatere. Într-adevăr, anul viitor se schimbă prefixul și este un prag psihologic pe care femeile cred că îl petrec. Îl simt și eu, încă de anul acesta, de ce să vă mint?! Par bucuroasă, dar nu sunt. Am 39 de ani și durerea mea cea mai mare este că am copii foarte mici. Nu am copii de școală. Mama mea, când era de vârsta mea, mă avea pe mine de 19 ani. Eu am abia copilul cel mai mare de 6 ani. Mi se pare așa, că Dumnezeu mi i-a dat târziu, dar mă bucur că mi i-a dat. Îmi doresc să fim sănătoși cu toții și vă mulțumesc pentru toate clipele pe care le petrecem împreună", a spus Mirela Vaida.

