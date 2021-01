Mirela Vaida are o voce uluitoare. Vedeta a lansat piesa „Bate toba mărunțel”, perfectă pentru orice petrecere

Nu mai este o noutate faptul că Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate și talentate vedete din România.

De-a lungul timpului am putut s-o vedem prezentând emisiuni precum „Totul pentru dragoste”, „Mireasă pentru fiul meu” sau „Acces Direct” și am urmărit-o în piese de teatru și spectacole de succes.

Mirela Vaida și Formația Basarabia au lansat piesa „Bate toba mărunțel”

Printre realizările cu care se mândrește artista se numără și rolul pe care l-a interpretat în musicalul „Mamma Mia, atât de apreciat de public.