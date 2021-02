Mirela Vaida, cu umerii dezgoliți în platoul Acces Direct. Cum s-a afișat prezentatoarea TV la final de săptămână

Citește și: Ce studii are Mirela Boureanu Vaida, de fapt! Are inclusiv un atestat de programator

Obişnuită cu scena transforming show-ului în calitate de invitat special, de data aceasta, Mirela Vaida a păşit în spectaculosul joc al transformărilor: „Culmea, nu sunt prezentator!”, a glumit artista, completând: „aş fi putut să fiu poate în juriu, dar nu mă bag, pentru că Ozana şi Andreea fac treabă foarte bună, aşa că mă las pe mâna lor. Mă simt ca la şcoală, într-a XII-a, parcă învăţăm pentru bacalaureat, ne interesează concurenţa, care e mai bun, ce i-a picat fiecăruia, ce note avem, cum ne înţelegem, cine cui dă puncte... Contează să ne simţim bine, să dăm totul pe scenă şi să ne bucurăm de momentele astea superbe, pentru că atmosfera de la Te cunosc de undeva! e tot timpul de sărbătoare!”.

Trei perechi de artişti vor performa în fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan, în timp ce cinci concurenţi vor evolua singuri.

Printre surprizele noului sezon se numără şi proiectul online Te cunosc de undeva! After Party. Dorian Popa, fost concurent al transforming show-ului se alătură echipei şi îi invită pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe tv, la Te cunosc de undeva! After Party.

Mai exact, un episod exclusiv online, ce va putea fi urmărit pe www.a1.ro, în care urmăritorii vor avea acces direct în culisele emisiunii, unde Dorian Popa se distrează alături de vedetele show-ului şi este pus pe glume şi provocări non stop. Te cunosc de undeva! After Party face parte din seria de proiecte pe care site-ul www.a1.ro le pregăteşte odată cu lansarea grilei de primăvară, şi anume conţinut exclusiv sau tot felul de poveşti behind de scenes din timpul filmărilor.