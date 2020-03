Mirela Vaida de la Acces Direct s-a trezit cu vulpea la ușa casei! „Ăsta e blestemul meu”

Nu se întâmplă în fiecare zi să descoperi că la ușa din sticlă a casei tale pândește o vulpe adevărată, ce privește curioasă la puiul de câine pe care tocmai ți l-ai luat.

„Eu aseară când am ajuns acasă…A venit o vulpe la mine în curte. Când am văzut am înnebunit. Practic, eu nu scap de vulpe. Vulpe peste tot, ăsta e blestemul meu”, a glumit Mirela Vaida, în timpul emisiunii Acces Direct.