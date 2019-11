Dezvăluiri șocante făcute de naşa Anei Maria Preda! Aceasta a vorbit despre familia lui Aurelian Preda - VIDEO

„M-a sunat și mi-a spus am o problemă foarte urâtă, și zice: nepoata mea a rămas gravidă. El în trecut a auzit că am dorința de a crește un copil. Neopata mea este minora 16 ani și ceva. Am mers am făcut certifiactul. A doua zi am luat biletul și am venit în România. M-am dus la spital cu tot ce este, de la biceron, pampers, o brățara de aur, cercei și am mers la spital. Am petrecut momente impresionante cu fetița. M-a luat de deget, am dus-o în apartmentul meu, de atunci a rămas acolo. I-am zis o să te ajut să crești copilul acesta, dar are nevoie de mama ei, în acele momente ICA era disperată, îi era teamă. Te voi ajuta, o botezăm. Am botezato. Ii trimiteam bani lunar. ICA a rămas lângă fetiță.

Am stat la Pitești cu fetița, eu am cumpărat un alt apartament lângă Casa Poporului, i-am adus în București, după aceea Ica, fetița nu știu cați ani avea pentru că s-a spus că a părăsit-o, deci mama ei nu a părăsit-o niciodată. Nu a părăsit-o! Este păcat să spun lucrul ăsta. A rămas lângă ea și îmi aduc aminte cu ce dragoste o lua în brațe, o adormea și au trecut cațiva ani și s-a îndrăgostit de un prieten care venea acolo în casă, era din grupul de prieteni a lui Aurelian. Si apoi s-au căsătorit. În urma căsătoriei are un băiețel. Un băiețel care acum are 14 ani. Deci nași de cununie la Ica au fost Aurelian cu mama lui și i-au botezat și copilul.

Îmi aduc aminte, venisem în România și cu soțul. Aurelian Preda mi-a prezentat un prieten, care i-a rămas alături până când a murit, Nicușor Iordan. Îmi aduc aminte că era micuț așa, băgat într-un colț și întrebam cine e ăsta. Păi este un prieten de-al meu. Păi și? Păi nu că poate să stea și el aici la tine? Și zic sub ce pretext pentru că mama Anei este aici, da, dar vezi ea are acum o altă familie”.