Nelu Vlad, solistul trupei Azur, o viaţă de film: "După Revoluție, am rămas cu un milion de lei. Un apartament în Bucureşti era 120.000". Cum a pierdut cântăreţul toţi banii

Numele formației Azur era, în perioada ceaușistă, la fel de cunoscut ca cel al dictatorului. Fenomenul Azur a declanșat o adevărată isterie în anii '80 iar liderul formației a plătit scump pentru succesul său.

"Am rămas cu un milion de lei după Revoluţie, aşa că m-am dus la Bucureşti să fac primul disc de vinil. Un apartament în Capitală era 120.000 de lei, dar nu am vrut să iau, mi-am luat o maşină. Am pierdut toţi banii într-un timo scurt... Am luat-o de la 0, dar m-am redresat prin muzică", a povestit Nelu Vlad, la Acces Direct.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

➡️ Urmăreşte emisiunea Acces direct live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului. Intră acum!