Nora de la Mireasa a venit în platoul emisiunii Acces Direct alături de Robert, după ce s-a zvonit că formează o relație

Nora de la Mireasa a venit în platoul emisiunii pe care Mirela Vaida o prezintă la Antena Stars, Acces Direct, alături de Robert, și au vorbit despre relația care există între cei doi. Declarațiile ei au uimit-o pe Mirela Vaida.

Nora și Robert de la Mireasa, sezonul 5, pentru prima oară împreună la tv. Ce au spus despre relația dintre ei doi

Nora și-a deschis inima în fața Mirelei Vaida, la Acces Direct, și a vorbit despre relația pe care o are cu fostul concurent din casă, Robert. Aceata a dezvăluit faptul că între ei există o prietenie foarte strânsă, însă prezentatoarea tv a înțeles că ar fi loc de mai mult.

Nici Robert nu a infirmat posibilitatea dezvoltării prieteniei dintre ei doi într-o relație amoroasă. Iată ce au spus aceștia și cum a reacționat Mirela Vaida:

„Robert, cum era percepută Nora de oameni? Cum o percepi tu că o cunoști?”, îl întreabă Mirela Vaida pe Robert.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Ce s-a întâmplat între Nora și Leo în pauza de publicitate. Discuția care nu s-a văzut la TV

Iată ce a răspunde el: „În casă e totul foarte intens, având informații conform cărora ea a făcut nu știu ce lucruri. Și se spunea că e femeie ușoară, a fost făcută în toate felurile. CU ce păreri puteam ieși din casă? Vin de afară scrisori, informații. Mama fostului ei iubit tot dădea în ea cu scrisori în emisiune. Am ieșit afară și mi s-a cerut părerea. Atunci am spus ceea ce credeam eu”, spune el.

„Sunt zvoniuri că ai plăcea-o pe Nora. Există vreo speranță de relație?”, mai întreabă Mirela Vaida la tv. „Deocamdată, nu se știe ce va fi. E o femeie frumoasă”, răspunde el.

Însă afirmațiile pe care Nora le-a făcut au lăsat-o pe Mirela Vaida să înțeleagă că există loc de mai mult. „Am o relație de prietenie foarte frumoasă. Mă simt bine în preajma lui. E mai mic de vârstă cu 5 ani”, spune ea.

Ce părere are în prezent Nora de la Mireasa sezonul 5 despre Giovana, după ce acestea au avut parte de mai multe certuri în casă

Nora și Giovana de la Mireasa sezonul 5 au avut parte de mai multe certuri în casă, atunci când și Nora locuia acolo. Însă după ce a părăsit competiția, aceasta și-a schimbat părerea despre Giovana.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Leo a pus piciorul în prag. I-a transmis Norei că l-a dezamăgit și că Anda reprezintă viitorul lui

„Eu am trăit în casa respectivă, și eu pot să am o părere despre oameni. Eu am avut o grămadă de certuri cu Giovanna, dar am ajuns afară și am văzut că are un suflet bun, trebuie doar să îi dai timp”, spune Nora.

Mirela Vaida a mai întrebat-o pe Nora și dacă s-ar muta la Brașov pentru Robert. „Petrecem timp împreună foarte mult. E cale lungă să mă mut eu la Brașov. Ne tachinăm, dar ne înțelegem bine. Vreau un bărbat să fie în adevăratul sens al cuvântului, să stea lângă mine și să trecem peste orice, să mă iubească, să mă respecte și să mă țină ca pe o regină”, a mai spus ea.