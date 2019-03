A ajuns în stradă cu cei trei copii ai ei, după ce a muncit toată viața! O mamă trăiește o adevărată dramă! „Doamne, n-am crezut că o să ajung aşa”

O mamă a trei copii a ajuns în stradă, după ce a fost dată afară din casă chiar de fratele ei și după ce căsnicia ei cu tatăl copiilor a devenit un adevărat coșmar. Femeia, care face tot ce poate pentru cei mici, și-a povestit drama, joi, la „Acces Direct”.

„Mă duceam la biserică la Rădești și erau în fața bisericii jos lumânări și eu le puneam într-o pungă. Copiii mei scriau la lumânări. Am suferit mult cât plângeam. Fratele meu avea şi stătea toată noaptea cu lumina aprinsă în WC şi copiilor le picura lumânarea pe mânuţe ca să scrie. Şi am plâns şi ziceam: «Doamne, n-am crezut că o să ajung aşa în viaţă». Şi eu că am muncit şi am făcut casă! Şi acum am ajuns pe drumuri!”, a povestit mama celor trei copii, plângând.

Femeia, Ionica Onceanu, în vârstă de 37 de ani, a povestit totul cronologic - a muncit la o casă în care să trăiască cu soțul ei, chiar dacă era însărcinată cu primul copil. Totul s-a năruit, însă, după ce bărbatul a prins patima băuturii și a devenit violent cu ea.

„Făcea scandal, ne arunca afară. Făceam pâine de casă, el arunca la câini. Arunca tot”, a spus mama chinuită.

Femeia a obținut un ordin de restricție împotriva soțului ei. Însă, teroarea nu a încetat. Acest lucru a supărat toată familia bărbatului, care a început să o amenințe cu bătaia de fiecare dată când ieșea din curte. Bunica paternă îi amenință pe copii că o să le dea foc la casă.

Din cauza bătăilor, asupra ei și asupra copiilor, femeia nu a mai putut suportă traiul pe care îl ducea alături de soțul ei și a intentat divorț.

De la fostul soț, aceasta nu a primit niciodată pensie alimentară. Mai mult de atât, femeia povestește că atunci când își întâlnește copii pe stradă, fostul ei soț îi înjură și batjocorește. Acestora le este frică de el.

În noaptea de 23 februarie 2016, fostul soț al femeii a venit să îi amenințe și i-a spart toate gemurile la casă. Atunci, femeia s-a hotărât să plece din casa în care locuiau în casa unde locuia un frate care a decedat. Acesta nu avea familie. În cadrul aceleiași gospodării trăiesc și părinții acesteia.

Dată afară din casa fratelui

Când au venit în această casă, femeia spune că locuința era dărăpănată și fără curent electric și apa curentă. În această locuință femeia a stat doi ani fără curent electric.

Femeia trăiește din ajutor social. Ea face ore în folosul comunității pentru banii pe care îi primește. De asemenea, ea merge cu ziua pentru a mai strânge bani pentru copii.

Situația a devenit cu adevărat dificilă pentru femeie miercuri seară, pe când se întorcea de la muncă cu ziua. Ea îl găsește acasă un alt frate al ei, care a venit băut și nervos. Acesta locuiește în vecinătatea casei acesteia.

El i-a spus mamei celor trei copii că a venit să o omoare. Bărbatul a strâns-o de gât și i-a spus că revine peste o oră și că în acest timp să își ia bagajele și să părăsească locuința în care trăiau. Femeia a crezut inițial că este o glumă.

„Dacă te mai găsesc îți dau foc”, i-a spus bărbatul.

Peste ceva timp, bărbatul s-a întors și a venit cu un topor și cu un câine ciobănesc ca să o dea afară. Acesta nu a vrut inițial să părăsească locuința. Din această cauză, bărbatul a lovit-o pe femeie cu coada unui topor și i-a amenințat că îi taie pe toți și îi dă la câini.

De frică, mama celor trei copii a plecat la o soră de a ei. A doua zi, a venit poliția, lucru ce l-a enervat pe fratele ei și mai mult. La rugămințile copiilor, cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, femeia s-a întors la casa ei.

Luni, pe când se întorcea de la muncă în folosul comunității, Ionica s-a întâlnit cu tatăl ei care i-a spus să nu se întoarcă acasă deoarece fratele ei este acolo și distruge tot ce îi este la îndemână. Femeia și-a așteptat copii la microbuz și a plecat la o vecină. La acesta vecină femeia locuiește și acum.

Motivul pentru care Ionica este evacuată este faptul că fratele Petrica dorește să își revendice casă. Fratele Petrică i-a spus că el are dreptul la casă deoarece el este cel ce l-a îngropat pe fratele ce a decedat și că el să ocupat de toate procedurile de înmormântare.

Mai multe detalii despre acest caz sunt disponibile în clipurile de mai sus din „Observator”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

📺 Urmăreşte emisiunea Acces direct, editii integrale, pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/2hwA9td. Intră acum!