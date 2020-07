O mămică de 21 ani a ajuns la disperare! A fost sedusă, lăsată gravidă și abandonată. Care este motivul pentru care iubitul nu-și recunoaște copilul

Daiana, o tânără de 21 de ani, trăiește coșmarul vieții ei, după ce la 16 ani a fost sedusă de un bărbat în vârstă de aproape 30 de ani.

”El lucra aici, în sat, cu ziua. Și a început să se bage cu mine în seamă pe Facebook, dar nu-i dădeam atenție și cineva din familia mea i-a dat numărul meu. Eu aveam 16 ani, iar el avea 30 de ani, mă curta cu lucruri frumoase. Până la urmă am văzut că ține la mine și el mi-a zis că-s drăguță și a continuat cu cadouri”, a spus Daiana.

Povestea de iubire dintre cei doi a început frumos, dar, din păcate, s-a terminat mai puțin frumos, căci, iubitul tinerei a plecat din țară și nu s-a uitat înapoi nici măcar spre fiul său.

Matușa Daianei, detalii din relația nepoatei: „El nu a venit deloc să o vadă când a fost însărcinată”

”Aproape când am făcut 18 ani a venit la părinții mei, iar tatăl meu nu a fost de acord pentru că era mai mare. Dar, până la urmă, și ai mei și ai lui au zis să nu se bage între noi, să ne lase să ne iubim. Când am aflat că sunt însărcinată, l-am anunțat, el era în Franța, și mi-a zis să-l păstrez, altfel să nu-l mai caut. Eu l-am păstrat, așa a zis și tatăl lui. El a venit acasă după ce am născut, la rugămințile mele și ale surorii mele, dar nu a recunoscut copilul. A doua zi m-a sunat și mi-a spus că nu mai poate sta, că pleacă în străinătate”, a mai spus tânăra mamă.