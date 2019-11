Omul care descoperit oase în apropiere de Caracal, dezvăluiri uluitoare! „Se vedeau capul și dinții” - Video

„Când a tras ultima brazdă, am zis «Bă Pinochio, ăsta e un mort. Uite căpățâna, uite dinții, uite oasele!». Am plecat, am luat ciuperci, m-am dus în sat, bă băieți duceți-vă acolo că ăla când a tras cu plugul… e un mort acolo. Și așa a fost.

Pe ultima brazdă când a tras plugul erau aruncate tot, cu căpățână, cu tot, i-am zis: «Pinocchio ce facem mă? Păi hai să anunțăm». Nu știu care a sunat și era ăla cu tractorul ara colea. Eu am văzut un singur cadavru. Ce s-au mai descurcat, or mai fi găsit, nu știu nimic. A fost după masă, mai pe seară un pic, ieri când am fost după ciuperci”, a spus Florin Ciobanu.

Două cadavre au fost găsite lângă casa lui Gheorghe Dincă, mai exact la circa 20 de kilometri de casa presupusului criminal, în Satul Mărgheni, situat la 30 de kilometri de Caracal.

În cursul zilei de marți, doi fermieri, între care și Florin Ciobanu, au descoperit scheletele a două cadavre îngropate în apropierea șoselei. Fermierii au mers la arat în zona respectivă și au dezgropat cu un utilaj un craniu. Ulterior au anunțat poliția și Parchetul. Astfel au fost descoperite încă un craniu și mai multe fragmente osoase.