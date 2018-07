Ororile închisorii comuniste! Emanoil Mihăilescu, bărbatul căruia i s-a furat viața: "Am fost legat în lanțuri, biciuit și înfometat"

Legat în lanţuri, biciuit şi înfometat vreme de cinci ani. Este povestea unui bunic de 83 de ani închis în cele mai oribile închisori ale regimului comunist. Emanoil Mihăilescu povesteşte cu durere în suflet clipele de coşmar care l-au schimbat pentru totdeauna.

Emanoil Mihăilescu avea 18 ani atunci când a fost arestat şi dus în cele mai cumplite închisori de pe vremea comunismului. Bunicul de 83 de ani se întreabă mereu de ce a fost nevoit să suporte chinurile iadului în închisorile comuniste la o vârstă atât de fragedă. Era abia la început de drum şi avea planuri mari de viaţă. Se pregătea să devină arhitect, când, într-o zi, a fost prins şi arestat de o haită de suflete aliate parcă cu diavolul.

"Este cea mai oribilă și cea mai îngrozitoare închisoare prin care am putut să trec. Erai permanent supravegheat de către gardieni".

Destinul tragic al bărbatului începea într-o zi de septembrie a anului 1958. O soartă dictată de alţi oameni vreme de cinci ani, timp în care domnul Emanoil nu a mai fost stăpân pe trupul şi nici pe sufletul său. Mai mult, tânărul de 18 ani, de la vremea aceea, a fost luat cu forţa de lângă părinţi și dus departe de ei.

În cinci minute a fost judecat, închis și condamnat la o viața de sclav

"În 58 am fost arestat in septembrie. După terminarea procesului, care a durat două zile cu ușile închise, fără să asiste familia sau alte persoÎane, doar avocații din oficiu, pe care nu-i văzusem nici eu, nici ceilalți, am avut voie să stam de vorbă cu cei care ne-au reprezentat în fața instanței doar cinci minute", își amintește omul.

În cinci minute, Emanoil Mihăilescu a fost condamnat, fără drept de apel, la o viaţă în iad. În catacombele torturii! Culmea, pentru că a avut curajul, tupeul să creadă în Dumnezeu.

Credința în Dumnezeu, secretul supraviețuirii în închisoare

"Am fost inchis in cadrul lotului Rugul Aprins, condus de parintele Daniil."

Lângă opt preoţi, adolescentul de la acea vreme a descoperit ce înseamnă puterea rugăciunii, puterea lui Dumnezeu. Pentru că deși a fost închis pe nedrept și condamnat la o viață de sclav, după cum chiar el susține, Emanoil nu și-a pierdut niciodată încrederea în Cel de Sus.

