Poliţistul 112 care a vorbit cu Alexandra susține ferm că nu a greșit cu nimic: "Nu că i-am zis: Închide telefonul, că nu mai am chef să vorbesc cu tine!"

Vasilică Florescu, ofițerul de la IPJ Olt care a vorbit de două ori cu Alexandra: "Am întrebat-o cum a ajuns acolo sau cum se află în zona respectivă. Noi, de aici, de la dispecerat nu cunoaştem zona Caracalului, să zicem, doar ca oraş, ca municipiu, dar în rest nu cunoaştem, să zicem, cum a zis ea: "Am trecut pe lângă un dig şi sunt în Bold", spune polițistul 112 care a răspuns apelurilor disperate.

"I-am cerut indicii, pentru a comunica, la rândul meu celor de la Caracal, că în principal, cei de la Caracal trebuie să disperseze oamenii, să caute apelantul, orice apelant sau orice om cu o problemă şi atunci am cerut nişte amănunte, cât de cât, să le completez pe cele pe care le-am trimis la STS", mai spune bărbatul care susține că nu a greșit cu nimic.

"În momentul în care am terminat sau apelantul ne spune ce problemă are, atunci noi precizăm, apelantului că trebuie să închidem telefoanele, ca noi să comunicăm către poliţiştii din competenţa respectivă, din zona respectivă, din regiunea respectivă, să o poată suna la telefon şi precizăm să lase telefonul liber, la modul în care să poată fi sunată, deci, în timp util, cum se zice sau în timpul cel mai scurt. Nu că i-am zis: "Închide telefonul, că nu mai am chef să vorbesc cu tine!" Deci nu în ideea asta. În ideea de a comunica rapid şi eficient acolo în zona respectivă", continuă polițistul în intervenția avută prin telefon la Acces Direct.

