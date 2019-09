Sacrificiul, marea premieră de la ora 20:00, la Antena 1! Oana Zăvoranu, despre secvența la piscină: ”A meritat tot efortul!”

Au mai rămas mai puțin de două ore până când ”Sacrificiul”, serialul produs de Ruxandra Ion, după scenariul semnat de Radu Grigore şi Simona Macovei, va debuta pe micile ecrane, iar actorii sunt extrem de nerăbdători.

Noul serial de la Antena 1, ce va putea fi urmărit în fiecare miercuri și joi, de la ora 20:00, o readuce pe micile ecrane pe Oana Zăvoranu. Aceasta revine după 15 de ani și a refăcut chiar și scena piscinei ca în telenovela care i-a adus succesul. Aceasta a avut, însă, parte de un moment neplăcut, întrucât ulterior a răcit.

”Prima mea secvenţă are loc la piscină. Chiar dacă am filmat la începutul lunii iunie, am avut „norocul" unei zile cu adevărat friguroase. Toată echipa era îmbrăcată gros, eu defilam în toată splendoarea în costum de baie. Momentul culminant a fost săritura în piscinã, cu nu mai puţin de...cinci duble. Am îngheţat în apă şi am răcit, însă am văzut secvenţele la avanpremiera serialului şi pânã şi eu, care sunt cel mai aprig critic al meu, pot spune că a meritat tot efortul!", a mărturisit ea.

Fanii Oanei Zăvoranu au fost în extaz atunci când au auzit că cei de la Antena 1 i-au anunțat locul în noul proiect. Surpriza a venit la nu mai puțin de 15 ani de când nu s-a mai bucurat de camerele de pe platourile de filmare.

”Mă regăsesc un pic în femeia căreia îi dau viață, însă fiind la început de proiect nu am aflat toate detaliile și încă o descopăr pe zi ce trece. Rolul pe care îl interpretez este unul foarte mișto, pentru că e vorba de o tipă zgubilitică, o divă, care sper să fie cea mai iubită! Întotdeauna merg la câștig", a mai precizat actrița.

Ce este ”Sacrificiul”

Producţia ce va avea douã difuzãri pe sãptãmânã, respectiv în zilele de miercuri şi joi, este o saga de familie cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii din Bucureşti şi din împrejurimi.

Miercuri şi joi, de la ora 20.00, telespectatorii vor putea viziona primele douã episoade ale serialului ce se bucurã de o echipã de producţie cu o vastã experienţã în lumea serialului, dar şi de o distribuţie de excepţie.

Cine joacă în Sacrificiul

Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Ana Ciontea, Viginia Rogin, Marian Râlea, Claudiu Istodor, Mihai Sandu Gruia, Bogdan Stanoevici, Cristi Iacob, Denis Hanganu, Oana Cârmaciu, Ioana Blaj, Mihai Cãlin, Cristina Ciobãnaşu, Oana Zãvoranu, Vlad Gherman, Doiniţa Oancea, Ana Creţu, Daniel Nuţã, Alexandru Ion, Michaela Prosan, Cosmina Dobrotã, Andrei Barbu, Damian Draghici, Alina Florescu, Dorian Popa, Gabi Ciocan, Emi Baroc, Conrad Merincoffer, Julia Marcan şi Tudor Roşu vor putea fi urmãriţi în fiecare miercuri şi joi, de la 20:00, la Antena 1, în Sacrificiul.

Noul serial va fi produs pentru Antena 1 de Dream Film Production, o companie specializată în producția de fiction. Telespectatorii pot avea acces la imagini de culise şi pot vedea în timp real cum decurg filmările pentru Sacrificiul urmărind conturile oficiale ale serialului.

