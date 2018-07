Scandal URIAȘ: Nicoleta Voica, ÎNȘELATĂ la nici o lună după nuntă? Soțul ei trimitea mesaje INDECENTE unei tinere cântărețe!

E mare scandal în lumea cântăreților de muzică populară. La nici o lună de când s-a căsătorit cu celebra Nicoleta Voica, soțul interpretei e acuzat că i-ar fi făcut avansuri unei alte cântărețe. Alina Stancu e numele ei, iar soțul acesteia nu ar fi nici el străin de mesajele pe care Alin Bagiu, soțul Nicoletei i le-ar fi trimis, noaptea, tinerei.

Scandal în muzica populară! Proaspătul soţ al Nicoletei Voica e acuzat că i-ar fi făcut avansuri unei colege de breaslă cu celebra lui soție! O tânără cântăreaţă, pe nume Alina Stancu şi soţul ei Dani, cântăreț și el, îl acuză pe bărbatul interpretei că i-ar fi trimis mesaje, total nepotrivite, Alinei:

„Primele mesaje pe care eu le-am primit au fost în anul 2015, când doamna Nicoleta Voica nici nu era într-o relaţie cu acest om.”

Întrebat fiind dacă dorește să răspundă acuzațiilor ce i se aduc, soțul Nicoletei Voica a declarat:

„Am avut o relaţie de colaborare foarte frumoasă, din punctul meu de vedere, pentru că eu am scris texte pentru această solistă. Am avut discuţii de 3 ani, 4 ani încoace, niciuna nu s-a soldat cu un "block", nu m-a blocat pe Facebook, nu am avut absolut nicio intenţie, nu ne-am vizitat. Au fost prezenţi la noi în emisiune acum o lună, invitaţi de către mine. Atunci, chiar am discutat cu soţul oportunitatea ca, atunci când noi o să facem o televiziune online, pentru că ne dorim lucrul ăsta, soţia dânsului, Alina, să poată lucra la noi. Deci nu am avut conflicte.”

