„Mi-am prins soțul făcând amor cu o minoră de 16 ani”. O femeie a trăit șocul vieții ei – Video

O femeie din Topoloveni și-a prins soțul făcând amor cu o minoră în vârstă de 16 ani, după ce, timp de aproape 15 ani, a avut o căsnicie fericită cu acesta, din care au rezultat doi copii.

„Acum 4 ani, chiar pe data de 8 martie, fostul meu soț a ales să își părăsească copiii, în primul rând. Mi-e foarte greu. În urmă cu 19 ani, ne-am luat din drag. Am fost o familie fericită, unită, ne-am respectat și ne-am iubit. Acum fiul nostru cel mare are 18 ani și cel mic are 15 ani. Soțul are 42 de ani”, a povestit femeia, la „Acces Direct”.

Ea a spus că a aflat despre aventura soțului ei de la o persoană care a apelat-o telefonic, cu număr privat. Până la acel moment, spune ea, relația pe care o avea cu soțul ei era una normală.

„Am fost la el, în pijamale și cizme. Tocmai își terminase actul sexual. Domnișoara era dezbrăcată complet”, a povestit femeia.

De cealaltă parte, bărbatul susține că fosta lui soție a avut relații intime cu mai mulți parteneri și că o amenință pe actuala lui iubită.

