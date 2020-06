Ameninţări şocante! Viorel o vrea pe Vulpița, în spatele gratiilor: "Mi-a ajuns cuţitul la os! Acolo o să te duc, unde ţi-e locul!"

Scandalul dintre Vulpiţa şi Viorel a atins cote alarmante, aseară, după emisiune! Furios nevoie mare, pe soţia sa, evident, Viorel a spus tot ce a avut pe suflet! Şi a spus-o fără perdea!

"Lasă să vadă ea ce păţeşte, de acum înainte! Să îmi dea şi mie indicaţii unde a fost aseară, ce a făcut. Mă ia ca prostul de prost! O să vadă ea ce o să păţească, de acum înainte. Eu nu îi mai zic nimic! Nu mai pot, mi-a ajuns cuţitul la os! Şi când dă telefon, spune că eu sunt vinovat, că eu fac, dar ea face, când ajunge la apartament, nu eu. Cum deschide uşa, începe să mă strâmbe, să mă facă în tot felul. Dar eu am ajuns de râsul ei? S-ar putea cu legea să facă şi închisoare! Eu sunt sigur că o să facă 100%. Eu am un avocat bun, la Bârlad, am un judecător bun, la Bârlad, cu care am vorbit, ştiu ce au de făcut. Şi o să iasă​", a mărturisit Viorel.

Veronica refuză să îi mai spună soțului ei ce face: "Eu, cu tine, nu mai vreau! Nu te mai suport în viaţa mea! Să nu mai dai tu comenzi. <Fă aceea, fă cealaltă, nu ştiu ce>. Nu te mai băga în viaţa mea! Şi lasă-mă în pace, că sunt şi eu mare!​"