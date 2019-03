Scrisoarea studentului pentru profesoara pe care a înjunghiat-o: ,,M-am îndragostit de tine sincer, jur, fără nicio implicare sexuală. Iartă-mă pentru tot. Te iubesc!''

S-a aflat adevărul! Tânărul care a înjunghiat profesoara din Ploieşti o iubea în secret de ani de zile. Ce scria băiatul în scrisorile pe care părinții le-au găsit în camera sa: ,,Au trecut 2 ani şi 2 luni de când nu te-am mai văzut, dar nicio clipă, în timpul ăsta, nu am putut să uit. Nu mai vreau să te deranjez, îmi iau viaţa. Iartă-mă pentru tot... ''

Părinții băiatului care și-a înjunghiat fosta profesoara de matematică în fața cancelariei vin în platoul emisiunii ,,Acees Direct'' cu dovezi clare că tănărul era îndrăgostit de cadru didactic. Familia lui Mihai Nițescu a găsit în camera sa mai multe scrisori cu mai mulți destinatari, printre care profesoara de matematică și Divinitatea, cu care părea să aibă o comunicare sinceră în care îi destăinuia toate nelegiuirile pe care le comitea.

Într-una din scrisorile studentului, părinții au descoperit un mesaj către persoana iubită, iar câteva câteva cuvinte i-au făcut pe părinţii lui să creadă că această scrisoare ar fi fost pregătită pentru cadrul didactic. "Nici nu ştiu ce să mai scriu sau dacă ar trebui să scriu asta. În primul rând, în nicio clipă nu am încercat să îţi fac vreun rău. Îmi cer scuze că te-am deranjat de atâtea ori. Au trecut 2 ani şi 2 luni de când nu te-am mai văzut, dar nicio clipă, în timpul ăsta, nu am putut să uit. M-am îndragostit de tine sincer, jur, fără nicio implicare sexuală. Încă odată îmi cer scuze că te deranjez. Ştiu, eu am început toată treaba asta de acum 2 ani. Dar, nu mai pot trăi fără tine. Nu mai vreau să te deranjez, îmi iau viaţa. Iartă-mă pentru tot. Te iubesc. Dacă vezi mesajul ăsta, te rog frumos scrie-mi măcar o literă", a scris acesta.

Părinții au găsit în camera sa diferite scrisori în care implora Divinitatea să îi aducă persoana iubită aproape până la o anumită dată și de asemenea destăinuia în scrisori, lucrurile rele pe care le-a făcut apropiaților.

,,Mi-am imaginat tâmpenii, crimă despre persoana iubită. Doamne dacă tot nu vrei, cheamă-mă la tine în Rai...''

,,Dacă ea nu vine, eu mă omor..., l-am bătut pe fratele meu, mi-am bătut câinele, am udat cocoșul până a murit, îmi hulesc părinții.''

În alte scrisori, Mihai vorbește cu Dumnezeu: ,Mi-am imaginat tâmpenii, crimă despre persoana iubită. Am spus că prefer să merg în Iad, decât să nu fiu cu persoana iubită. Doamne dacă tot nu vrei să mi-o aduci, cheamă-mă la tine în Rai, te impor...''

Ascultă materialul video și ascultă ce a scris Mihai Nițescu în toate scrisorile:

