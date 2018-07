Sigur n-ai știut asta! Care este adevăratul nume al lui Romică Țociu! A dezvăluit în direct cum îl cheamă în buletin

Romică Țociu e foarte discret cu viaţa lui, dar, de această dată, a făcut o excepţie şi a spus tot ce are pe suflet.

Romică Ţociu, unul dintre cei mai iubiţi actori de comedie, a trecut prin momente dificile atunci când soţia lui s-a îmbolnăvit de cancer la sân, însă a reușit să le depășească cu brio și a făcut mărturisiri inedite despre viața lui.

"Am trecut peste perioada grea, îi mulţumesc Lui Dumnezeu. Am fost lângă ea. Ea este universul copiilor, noi am mers în continuare. Îţi dai seama cum am jucat eu, cum am luptat cu mine. E cea mai mare luptătoare pe care am văzut-o", a spus Romică Ţociu la "Acces Direct".

De asemenea, el a dezvăluit adevăratul lui nume: ”În buletin sunt Constantin Romeo Toma.”, i-a dezvăluit el Adrianei Bahmuțeanu.

Ce alte mărturisiri a făcut el, aflați în clipul de mai sus!



Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

➡️ Urmăreşte emisiunea Acces direct live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului. Intră acum!