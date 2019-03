Simona Gherghe, exasperată în platoul „Acces Direct”. „Plec, mă duc acasă la mine!”

Simona Gherghe a fost exasperată, luni, în platoul „Acces Direct”, după ce cântăreața de muzică populară Margareta Bîrsan a venit să povestească în ce război pe viață și pe moarte se află cu un om de afaceri din Iași. Artista susține că acesta ar vrea să o vadă decedată, pentru a-i lua pământul pe care are casa şi livada moştenite de la părinţii ei.

„Doamnă, eu n-am dormit azi-noapte. A fost copilul bolnav. Am venit aici obosită și am dat de dumneavoastră. Cât noroc să am și eu pe sfânta zi de luni? Mai sunt și însărcinată. Plec, mă duc acasă la mine. Nu muriți, ne îngropați pe toți, la cum sunteți”, a spus Simona Gherghe.

Omul de afaceri ar fi dat foc casei cântăreței de muzică populară, ar fi ameninţat-o pe aceasta de nenumărate ori şi chiar ar pune oameni să o bată în plină stradă.

Sora Margaretei Bîrsan a intervenit telefonic, la „Acces Direct”, susținând că povestea artistei ar fi una falsă.

„În perioada 2016-2018, această femeie a depus două sesizări împotriva acestui bărbat. Astfel, în anul 2016, au fost efectuate cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare şi furt. Iar, în anul 2018, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. În ambele dosare penale, au fost finalizate cercetările, fiind înaintate cu propuneri legale Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău. De asemenea, atât bărbatul cât şi femeia au fost sancţionaţi contravenţional, pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice”, a transmis în acest caz purtătorul de cuvânt IPJ Iași, Ioana Buștiuc.

Mai multe detalii despre acest caz sunt disponibile în clipurile din „Acces Direct”.

