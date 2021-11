Sofica și Miluță, dragoste cu foc! Ea a îmbrăcat rochia de mireasă la 76 de ani, iar el la 48 de ani este îndrăgostit lulea

Sofica este mireasa anului și cea mai mândră pentru că în 2021 acesta a fost pentru prima dată în viață când a îmbrăcat rochia de mireasă. Cei doi vorbesc cu detașare și asumare despre cât de mult se iubesc și gura lumii nu contează.

Cum a început povestea de dragoste dintre Sofica și Miluță. Ea 76, el 48 și o dragoste nemăsurată

Povestea lor de iubire a avut răsunet în toată țara, dar mai ales în locul de unde ei sunt. Sătenii s-au împărțit în două tabere, iar căsătoria lor a stârnit un val de controverse. Alții au aplaudat iubirea care a spart granița timpului, alții au avut numai lucruri mai puțin bune de spus.

“Mie mi-a a plăcut de el, că dacă nu îmi plăcea nu-l luam!”, spune Sofica la Acces Direct cu tărie și mândria unei femei trecute prin viață.

“A fost dragoste la prima vedere", spune Miluță. “Ea are copil mai mare decât mine. Eu am 48, iar ea 76”, dar acest lucru nu a contat pentru ei! Dragostea a avut un ecou mai puternic, decât gurile rele din satul Șipote, județul Iași.

Pentru ei dragostea nu are limite, iar faptul că oamenii din sat i-au vorbit multă vreme și au considerat anormală uniunea lor, pentru ei nu a contat. Acum, gura satului s-a mai “estompat” sau are volumul mai mic, în timp ce ei își trăiesc iubirea la intensitate maximă, așa cum unii poate nu au curaj, ecoul gurile rele se pierde.

Mirii demni de Cartea recordurilor povestesc cum au ajuns să se iubească și să-și unească destinele.

Munca i-a adus împreună: “A venit băiatul la mine, a lucrat la mine și cu una cu două a zis că vrea să fie cu mine. Eu am spus că sunt oleacă mai în vârstă și a zis că nu contează anii și ne-am luat”, povestește tanti Sofica.

Sunt împreună de patru ani, iar dragostea lor este sudată. Chiar dacă tanti Sofica are băiat mai mare decât soțul său, amândoi sunt împăcați cu acest lucru. Se iubesc și este tot ce contează, spun ei, chiar dacă gura lumii e din ce în ce mai puternică.

"Am mai venit la treabă și tot spunea că vrea să fie cu mine și am zis dacă tot vii și vrei să fii cu mine atunci stai cu mine", mai psune tanti Sofica despre momentul care i-a legat.

Sofica are 76 de ani, este văduvă de aproape 6 ani, însă a fost prizoniera iubirii pătimașe când l-a întâlnit pe Miluță, așa cum îi place ei să-l alint. El are 48 deani, cu o viață liniștită și este foarte muncitor. De la ajutor de gospodar, miluță i-a pus inima pe jar lui tanti Sofica, o femeie zbir, dar când vorbește de soțul ei este toată numai un zâmbet.

“Mie mi-a plăcut de el și l-am luat, eu spun clar. Dacă nu-mi plăcea nu-l luam”, repetă tanti Sofica.

Când Miluță a fost întrebat ce l-a cucerit la femeia de 76 de ani, acesta a răspuns cu o foarte mare siguranță: “Sufletul din ea! E mai duioasă. Când am văzut că are în ea sufletul ăsta, atunci am zis ca vreau să fie a mea”.

Sofica a mărturisit că a îmbrăcat rochia de mireasă înainte de nuntă pentru că voia Miluță să o vadă. Bărbatul a mărturisit emoționat că atunci când o vede pe soția lui în rochie albă simte iubire.