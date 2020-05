Despărțire dureroasă! Soţul Vulpiţei, pregătit să fugă cu o domniță! Viorel şi-a luat la revedere de la toată lumea!

Ultimii de la care Viorel a vrut să îşi ia rămas bun au fost soţia Vulpiţă şi tatăl socru.

Viorel i-a transmis socrului său să aibă grijă de Veronica, însă Vulpița a reacționat imediat: "Lasă-mă, că eu nu sunt proprietatea ta! Şi îţi iei şi verigheta pe care ţi-am dat-o, că nu mai."

După ce a ieşit Viorel din încăpere, tatăl Veronicăi a continuat să spună ce crede cu adevărat despre încă ginerele său: "Caută nişte pârghii, că ea şi-a găsit de lucru şi vrea să muncească şi are inimă, să îşi caute nişte pârghii de oprire. Şi el nu a găsit pârghia asta, din cauză că am venit eu la Bucureşti şi am pus o frână, cum s-ar spune."

Viorel Stegaru, dat afară din emisiunea Acces Direct! A vrut s-o lovească pe Vulpița!​

