Ștefan Bănică, mărturisiri emoționante de ziua lui! Ce a simțit când și-a văzut fiul pe scenă: ”M-am gândit cum se învârte viața!”

Ștefan Bănică, juratul de la ”X Factor”, își sărbătorește astăzi ziua de naștere, însă asta nu l-a împiedicat să fie prezent la ”Acces Direct”, unde a avut parte de mai multe surprize.

Iubește să fie pe scenă și consideră că a fost născut pentru asta, motiv pentru care atunci când au fost difuzate imagini cu actorul de la primul film, el s-a arătat extrem de emoționat: ”M-ați atins la coarda sensibilă”, a spus el.

De asemenea, el a vorbit și despre cum a ajuns să joace în ”Liceeni”, dar și despre faptul că a visat de mic să devină actor, polițist ori clovn, însă pentru că ”ultimele două seamănă prea mult între ele, a ales să fie actor”, după cum glumește chiar el.

”Este o surpriză plăcută, mai ales că n-am mai fost de mult timp la voi. Eu am venit să vorbesc despre ceea ce știu să fac cel mai bine. Am împlinit 36 de ani de carieră, sună mai bine așa. N-aveam 18 ani când am început armata, iar la 18 ani căram cărămizi ca și soldat, iar colegii mei mi-au zis să nu mai car eu, că le vor căra ei. Nu mă știau, nu apăruse ”Liceenii”. Am avut noroc, pentru că au dat probe, nu au ales pe nimeni, iar apoi ne-au chemat pe noi, patru amărâți din armată. M-au ales pe mine, iar stagiul de armată mi-a scăzut cu două luni. Nu mă așteptam să aibă un asemenea succes.”, a povestit Ștefan Bănică.

Întrebat ce a simțit atunci când și-a văzut fiul pe scenă, acesta a mărturisit că a fost extrem de emoționat.

”Probabil ceea ce a simțit și tata când m-a văzut pe mine la Casandra, ce m-a emoționant pe mine era că teatrul ăsta avea o proiecție, iar când ieșea scria numele actorilor. Scria Radu Ștefan Bănică și Emilia Popescu și m-am gândit cum se învârte viața. ”, a povestit el.

Ba mai mult, în cadrul emisiunii au fost difuzate imagini cu actorul de la primul film în care a apărut, pe când avea doar 14 ani, ceea ce l-a amuzat teribil. Atunci, artistul a apărut într-un serial de 12 episoade difuzat de TVR, în 1984.

