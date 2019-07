Stenogramele complete ale conversațiilor dintre Alexandra şi agentul care i-a răspuns la 112

Alexandra, tânăra de 15 ani ucisă de Gheorghe Dincă, în Caracal, a sunat la 112. Răspunsul unuia dintre polițiștii care a vorbit cu Alexandra arată o nepăsare incredibilă.

Apelurile Alexandrei la 112 au venit de pe telefonul mecanicului auto, a declarat avocatul numit din oficiu pentru apărarea lui Gheorghe Dincă.

Apel I - 25/07/2019, ora: 11:05:08 a.m.

Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgenţă aveţi? Alo?

A.M.: Bună ziua, vreau şi eu în legătură cu poliţia!

Op. 112 (1): Ce s-a întâmplat doamnă, cum vă numiţi?

A.M.: Sunt domnişoară, am 15 ani, şi ieri am fost sechestrată de către un domn...

Op. 112 (1): Cum te cheamă?

A.M.: Măceşanu Alexandra, vă rog veniţi repede, nu ştiu unde sunt....

Op. 112 (1): Cum adică nu ştii unde eşti? În ce localitate te afli?

A.M.: În Dobro ... Aaa.. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu ştiu unde exact...

Op. 112 (1) (ton ironic): Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? ... Aloo?

A.M.: Da, staţi, nu plecaţi vă rog...

Op. 112 (1): Ai fost violată?

A.M.: (plângând) Da, am fost violată!

Op. 112 (1): Da, rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper ca să ştim exact ce ... cum te putem găsi!

A.M.: A venit, a venit, a venit...Veniţi repede, vă rog!!! Se închide apelul.

Op. 112 (1): Păi să venim unde frate în Caracal... (zgomot de fundal)? Păi ce dracu să-i fac că e în Caracal, că a răpit-o şi a dus-o în Caracal, dar nu ştie unde...şi poliţia mea vorbeşte... Dă-i asociere...

Pe fundal se aude un alt operator: 11:06:57

Op. 112 (2): Unde eşti în Caracal? Păi şi acuma pe unde eşti, te poţi uita? Uită-te...uită-te ...

Op. 112 (2): Dar de unde îl cunoşti tu pe el? Ia spune-mi...

Op. 112 (1) către poliţie: O să vă sune imediat colega, că o avem la telefon pe altă staţie, da? O să vă sune imediat colega că încearcă să mai ia nişte date! Este răpită, dusă în Caracal, violată....

Poliţist (1): Răpită?

Op. 112 (1): Da şi încearcă colega să afle ce, pe unde s-ar afla ...

Poliţist (1): Aoleu..

Poliţist (1): Da, grăbiţi-vă..

Op. 112 (1): Da, imediat, imediat vă sună!

Apel II - 25/07/2019, ora 11:06:25 a.m.

Op. 112 (2): Alo, 112, ce urgenţă aveţi? Alo?

A.M.: Tot eu sunt!

Op. 112 (2): Unde eşti în Caracal?

A.M.: Am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi şi eram pe lângă dig, pe domn îl cheamă Popescu Lucian Gabriel..

Op. 112 (2): Pe lângă dig, Popescu Lucian...păi şi acuma pe unde eşti? Te poţi uita?

A.M.: Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o poartă..

Op. 112 (2): Ia uită-te, uită-te pe.... păi şi da de unde îl cunoşti tu pe el? Ia spune-mi..

A.M.: Deci, să vă spun, ieri am ieşit la ocazie ca să mă duc până-n oraş, şi dumnealui m-a luat la ocazie, a închis maşina şi m-a închis acolo, după aia a zis să mă ducă la el...

Op. 112 (2): Te-a luat la ocazie? Numărul la maşină...mai ţii minte ceva din numărul de la maşină?

A.M.: Nu...

Op. 112 (2): Ce maşină, ce culoare măcar?

A.M.: Maşina era gri şi avea boturile turtite...

Op. 112 (2): Cu bot turtit?

A.M.: Da!

Op. 112 (2): Atâta ai reţinut tu, şi acuma eşti închisă? Ai trecut pe lângă dig?

A.M.: Da, atunci când m-am uitat prima dată, dar acum nu ştiu, cred că sunt în Bold sau ceva, nu ştiu.

Op. 112 (2): Bun, ai telefonul la tine, da?

A.M.: Da, dar e la el! Eu acuma sun de pe alt număr...

Op. 112 (2): Nu contează, de unde ai tu numărul ăsta?

A.M.: Care număr?

Op. 112 (2): Ăsta de pe care mă suni. De unde?

A.M.: E telefonul lui, l-am găsit aici..

Op. 112 (2): Telefonul lui?

A.M.: Da!

Op. 112 (2): Este telefonul lui, da, bun. Ia ...

A.M.: Da doamnă vă rog trimiteţi-mi pe cineva că mi-e frică..

Op. 112 (2): Hai gata, staţi puţin, te cred, te-am înţeles, stai puţin la telefon dacă tot poţi ...

A.M.: (plângând în hohote) Mi-e frică, mi-e frică...



25/07/2019, ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de către poliţie



Poliţist (1): Alo

Op. 112 (2): Alo, poliţia?

Poliţist (1): Alo, a trecut pe lângă dig...

Op. 112 (2): A trecut pe lângă dig din ce am înţeles. De ieri e răpită, ăsta-i telefonul lui.

A.M.: Vă rog, veniţi cât mai repede...

Poliţist (1): Unde să venim domnişoară? Ia spuneţi-ne ...

A.M.: Poftim?

Poliţist (1): Unde, unde?

A.M.: Nu ştiu exact, Am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să fie...

Poliţist (1): Unde, în? Unde sunteţi?

A.M.: În Bold...

Poliţist (1): În Bold? Aaa... În judeţul Olt?

A.M.: Da uitaţi, uitaţi, staţi un pic... Am găsit o adresă, bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. ... (nu se înţelege)

Poliţist (1): Acolo rămâneţi! Rămâneţi acolo. Antonius Caracalla nr. 9, da?

A.M.: Veniţi repede că mi-e frică, vă rog, vă rog!

Op. 112 (2): Continuaţi adresa asta, s-ar părea că e bloc...

A.M.: Vă rog veniţi repede că mi-e frică!...

Poliţist (1): Ce bloc este acolo? Aţi spus că e un bloc.

A.M.: Nu este bloc, este o casă, este o curte...

Poliţist (1): O casă, bun, rămâneţi acolo să vină un echipaj de poliţie, bine?

Op. 112 (2) (ironic vorbind): E închisă ...

A.M.: Vă rog veniţi repede că mi-e frică de el, m-a bătut ...

Poliţist (1): (pe ton imperativ): Bine, bine, rămâneţi acolo!

A.M.: Aici rămân că n-am cum să ies, vă rog veniţi (strigăt disperat)

Poliţist (1): Sunteţi cu cineva? Sunteţi singură? Cum aţi ajuns?

A.M.: Nuuuu, sunt singură, sunt singură vă rog...

Poliţist (1): Sunteţi singură, am înţeles, rămâneţi acolo!

A.M.: (aproape plângând): Îmi este frică...

Poliţistul prin staţie: Alo, maşina, Antonius Caracalla numărul 9, este o fată bătută şi violată, da?

A.M.: (auzind conversaţia, începe să plângă) Vă rog veniţi repede că mi-e frică, vă rog!

Poliţist (1): Domnişoară închideţi telefonul, veţi fi contactată şi vine poliţia acolo, da?

A.M.: Vă rog, veniţi repede!

Poliţist (1) (sictirit): Da , bine, bine.

A.M.: Domnule, domnule, este o maşină mare în curte ....

Poliţist (1) (ton ridicat): Bine, rămâneţi la nr. 9 acolo, exact acolo!



Apel III - 25/07/2019, ora 11:12:36 a.m.

Op. 112 (1): Alo 112, ce urgenţă aveţi?

A.M.: (ton disperat) Doamnă aţi trimis pe cineva? Că cred că se întoarce şi mi-e frică că mă bate ...

Op. 112 (1): Da, ai vorbit cu poliţia, da?

A.M.: Da, cu dumneavoastră!

Op. 112 (1): Ce ţi-a zis poliţia?

A.M.: Mi-a zis că o să trimită un echipaj, da vă rog veniţi mai repede!

Poliţist (2): Alo?

Op. 112 (1): Poliţia? A revenit fata.

Poliţist (2): Da...doamnă, spuneţi domnişoară!

A.M.: Vă rog aţi trimis pe cineva aici?

Poliţist (2) (pe ton iritat): Am trimis, rămâneţi acolo că nu... în 2 minute n-are cum să zboare măi domnişoară. Staţi acolo, da?

A.M.: (plângând disperat) Veniţi vă rog, veniţi, mi-e frică...

Poliţist (2) (ton ironic, atitudine zeflemistă): Păi de cine vă este frică?? Alo, de cine vă este frică?

A.M.: (plângând) De el...m-a bătut...

Poliţist (2): De el, cine este persoana?

A.M.: Îl cheamă Popescu Lucian Gabriel!

Poliţist (2): Popescu Lucian. Şi unde stă ăsta acolo?

A.M.: Am zis că Bold, Antonius Caracalla numărul 9 ...

Poliţist (2): Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian?

A.M.: Nu ştiu, am găsit doar o carte de vizită şi mă gândeam că poate e a lui.

Poliţist (2): Păi cartea de vizită e a lui?

A.M.: Nu ştiu...

Poliţist (2) (ton ironic): Aaa, nu ştii nici asta! Bine, aşteptaţi acum...aşteptaţi acolo, va veni acum echipajul în două-trei minute, aşteptaţi.

A.M.: Vă rog staţi cu mine la telefon că îmi este frică...vă rog...

Poliţist (2): Nu pot să stau în telefon domnişoară că avem şi alte apeluri, rămâneţi acolo că vine echipajul de poliţie, negreşit va veni, da, două-trei minute, ce naiba? (pe fundal se aude plânsul Alexandrei)

A.M.: (plângând) Bine...

Poliţist (2): Da? Staţi liniştită, calmaţi-vă un pic, da?

A.M.: (plângând, disperată) Mi-e frică...!

Poliţist (2): Încercaţi să vă calmaţi, păi...da? Calmaţi-vă şi va veni echipajul, e pe drum...

A.M.: (disperată) Bine, vă rog....

Poliţist (2): Lăsaţi telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuţie, echipajul nu poate să vorbească cu dvs.

A.M.: (plângând) Bine, bine, da.

Poliţist (2): Bine.

Alexandru Cumpănaşu, care este preşedinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României şi unchi al victimei, i-a acuzat pe poliţişti că l-ar fi pus pe tatăl Alexandrei să spargă uşile la descinderi, spunându-i că e bun de plată „dacă fata a fugit cu vreunul".

