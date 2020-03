Suspect de coronavirus, afirmații halucinante la Acces Direct: ”Am sunat de 30 de ori la DSPB, nu raspunde nimeni!”

”Vreau să fac un apel cu privire la faptul că am intrat cu o persoană depistată pozitiv cu coronavirus, este vorba despre pacientul nr.7. Am sunat la 112 de două ori, mi s-a dat Salvarea, am așteptat, mi-a spus că o să mă contacteze cineva. Nu s-a întâmplat asta. Am sunat și la Tel Verde, nu mi-a răspuns nimeni. Stăm și așteptăm degeaba.”, a mărturisit Raul, un tânăr care locuiește în Sectorul 3 al Capitalei.

Acesta a mărturisit că nu are niciun simptom, însă este foarte speriat, mai ales că autoritățile nu i-au sărit în ajutor.

