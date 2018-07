Mărturisirile cutremurătoare ale unei actrițe românce care a ajuns victima traficanților de carne vie: ”M-am îndrăgostit de un tânăr și am ajuns blocată într-o casă...”

O actriță din România a fost victima traficanților de carne vie. A trecut prin momente cumplite atunci când a ajuns pe mâinile unui tânăr care a profitat că s-a îndrăgostit de el, iar acum și-a spus povestea cumplită la Acces Direct.

Sabina Lisievici a povestit că a reușit să scape din mâinile traficantului, însă momentele prin care a trecut i-au marcat viața pentru totdeauna.

Actriţa a reuşit să scape, ca prin minune, din capcana în care a căzut şi e hotărâtă să lupte împotriva abuzurilor asupra femeilor. Sabina Lisievici a fost invitată la "Acces Direct", unde a vorbit despre momentele teribile prin care a trecut.

"S-a întâmplat în urmă cu 11 ani, aveam 17 ani. M-am îndrăgostit de un "loverboy", a aşteptat un an de zile să împlinesc 18 ani. A doua zi mi-a spus că are o surpriză pentru mine, i-am spus că da, îmi dorec să mergem în vacanţă. Mama nu a fost de acord. Pe scurt m-am trezit într-o casă de toleranţă. M-a băgat într-o cameră, m-a lăsat în chiloţi şi sutien. Clasica poveste cu care multe românce sunt minţite. Nu s-a întâmplat nimic. I-am spus că da, aşa o să fac, spăşită, am încuiat uşa, întâi am plâns trei ore şi m-am rugat. Mi-am dat seama că sunt puternică, am deschis uşa, el îmi luase şi actele ca să se asigure că nu plec. Am ieşit şi am avut marele noroc că la acel bar din Germania era o doamnă româncă, ea nu făcea nimic. M-a văzut plânsă şi terminată, eu nu ştiam nici limba, nu ştiam nimic. Zic aia e, mă omor. Mi-a spus te scot eu de aici. Mi-a spus OK, aşteaptă să termin programul şi te iau la mine şi te trimit acasă", a spus Sabina Lisievici la "Acces Direct".

