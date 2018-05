Tibi Ușeriu, gardă de corp pentru un mafiot! Cum a reușit românul să scape din închisoare! „Am folosit ceva simplu”

Tibi Ușeriu a reușit să scrie istorie la Cercul Arctic, acolo, unde la temperaturi de până la -50 de grade celsius, a alergat peste 600 de km în doar șapte zile!

Tibi Ușeriu pare să fi fost sortit încă din copilărie unei vieţi zbuciumate, mult prea dramatice, demne de scenariul unui film de Oscar.

Micul om se pare că era pregătit să înfrunte orice obstacol, să lupte cu munţii şi cu fiarele pădurii, cu propria persoană. Deşi poate s-ar cuveni să discutăm mai degrabă despre performanțele lui Tibi Ușeriu, din ultimii ani, decât despre viața lui, nu putem să despărțim apele pentru că el însuși nu a făcut delimitări între performanțele sale, demne de cartea recordurilor, și valurile agitate în care soarta l-a aruncat, de mic.

Până să ajungă cunoscut pe întreg mapamondul pentru performanțele sportive fabuloase, Tibi Ușeriu a trăit o viață grea, palpitantă, plină de adrenalină și suspans. A fost mereu la un pas de moarte!

În copilărie, Tibi Ușeriu nu era elev, ci era slugă! Bărbatul puternic de 44 de ani de azi, îşi aminteşte și acum, cu groază, clipele petrecute în curtea părinţilor şi a bunicilor. Clipe de coşmar.

Tibi Ușeriu ajunge angajat al unui mafiot

La 17 ani, românul-fenomen Tibi Ușeriu a scăpat din ograda ca o temniță a părinţilor şi s-a refugiat în străinătate, acolo unde avea să-i fie îngrădită libertatea.

Însă drumul lui peste hotare a început la fel ca la orice alt român dornic să câștige un ban cinstit.

„Printr-o conjunctura foarte interesanta am cunoscut un om pe care eu l-am ajutat cumva intr-o parcare din Germania, dupa care am ajuns garda lui de corp mafiot, bineinteles dupa ce am fost trimis la o scoala pentru asa ceva. Am inceput sa fur masini, bijuterii, bani. S-a intamplat la un moment dat ca am facut cateva greseli in ceea ce faceam, am fost prinsi ”

