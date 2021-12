Tita Bărbulescu a decedat, dar a lăsat în urmă multe întrebări. Pe cine acuză nepoata artistei că a profitat de banii ei

În cadrul ediției de astăzi din Acces Direct, Mirela Vaida și invitații ei au dezbătut un subiect care a fost în mințile tuturor. Ce s-a întâmplat cu Tita Bărbulescu și cine a beneficiat de averea strânsă de artistă.

Tita Bărbulescu, averea pe care i-a lăsat-o fostului ei soț. Pe cine acuză nepoata Cornelia de faptul că a profitat de bunătatea artistei

Mirela Vaida a dezbătut un subiect important cu privire la moartea și averea Titei Bărbulescu, după ce aceasta a fost înmormântată. Cântăreața a lăsat în urmă multe întrebări fără răspunsuri. Nepoata Titei Bărbulescu, Cornelia, îl acuză pe fostul soț al artistei că acesta ar fi profitat de iubirea pe care ea i-o purta lui, deși ei au ales să divorțeze în urmă cu 30 de ani.

Aceasta a spus că ar fi manipulat-o să-i dea toate proprietățile și averea, iar el a dus-o la azil, doar pentru a scăpa mai ușor de responsabilitate. În cadrul ediției de astăzi din Acces Direct, și fostul soț al Titei Bărbulescu a avut cte ceva de spus.

„Uitați cum a dus-o la azil, la Giurgiu. Adică pe Tita Bărbulesu o duci acolo? I-a cedat proprietățile. 50.000 lei. El se ducea o dată pe lună acolo. Nu a vrut, spunea că ea nu voia pe nimeni să o ajute. Nu s-a ocupat de nimic. Nu mă interesează averea, să fiu săntoasă. Să fie el fericit. Ea i-a lăsat tot aurul, tot.

Am fost nervoasă atunci, nu are rost să mai răscolim. Adevărul e că ea l-a divinizat. Am ajutat-o enorm și la curățenie, la tot. Ea era cu gândul la fostul soț”, spune nepoata Titei Bărbulescu, Cornelia.

Cine a fost Tita Bărbulescu și cariera muzicală

S-a născut în 1936 în Topoloveni, județul Argeș, într-o familie numeroasă. A învățat să cânte de la tatăl său, Nicolae Bărbulescu, vestit lăutar al plaiurilor argeșene. Mai târziu, a făcut parte din Corul Căminului Cultural Topoloveni-Călinești, unde a participat la Concursul căminelor culturale pe țară obținând locul I ca solistă vocală în cadrul corului, potrivit wikipedia.org.

Primele imprimări la radio le-a făcut împreună cu Orchestra „Doina Argeșului”: „Sus’ la munte la Muscel”, „Lele, lelișoara mea”, „De-ai fi neichii drăguliță”, „Din Pitești păn’ la Trivale”, „Argeșene, argeșene” etc.

Între anii 1960-1962 s-a stabilit în București și a fost angajată la Teatrul „Ion Vasilescu”, iar mai apoi la „Doina Olteniei” din Craiova și „Flacăra Prahovei” din Ploiești.

De-a lungul carierei sale a colaborat cu mari cântăreți și dirijori ai timpului, și a avut numeroase turnee în țară și în străinătate cum ar fi în Bulgaria, Anglia, Spania, dar și multe alte țări.