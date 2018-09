Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, actor de top la 21 de ani: "Tata nu m-a încurajat cu fotbalul"

Toto Dumitrescu, fiul celebrului fotbalist de talie internaţională, Ilie Dumitrescu i-a făcut confesiuni şocante Vicăi Blochina. Tânărul actor, care abia a împlinit 21 de ani, doreşte să devină faimos la Hollywood, iar începutul e promiţător.

Cu firea sa boemă, dar şi cu atuurile sale fizice, Ilie Dumitrescu Jr a cucerit inimile multor domnişoare. Cu toate acestea, Juniorul a avut parte şi de multă suferinţă în iubire. O recunoaşte chiar Toto! Despre relaţia cu celebrii săi părinţi, despre viaţa de actor, dar şi despre neîmplinirile lui a vorbit, în exclusivitate, la "Acces Direct".

"Am avut multe decepţii în dragoste. Am fost supus durerii. Am avut o prietenă mai mare ca mine. M-a părăsit, mi s-a rupt pământul de sub picioare. Nu am mâncat, am vrut să merg la sală, dar din cauză că nu am mâncat am căzut. M-a ajutat familia, m-a încurajat şi m-a sfătuit să nu mă întorc, dar era foarte greu că eu eram foarte îndrăgostit. Ea era mai mare cu 2-3 ani. Lipsa de libertate, probabil, a făcut-o să vrea să experimenteze. Ea avea 18 ani, eu eram mult prea mic", a spus Toto Dumitrescu.

