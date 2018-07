Transformare incredibilă. Cum a ajuns Dorian Popa de la scobitoare, la pătrățele de reclamă: "Eram foarte slab, toţi râdeau de mine" (VIDEO)

Acum e plin de muşchi şi pătrăţele, însă a suferit mult până să le dobândească. În copilărie, era poreclit în toate felurile tocmai pentru că era extrem de slab. Dar asta nu l-a doborât, ci l-a determinat să obţină trupul de invidiat. Care este secretul vi-l spune chiar Dorian Popa

"Transpiraţia este cel mai bun mod de a slăbi, este important să faceţi efort până transpiraţi. Recomand băieţilor să înceapă antrenamentele de la 15-16 ani, dar să aibă mare grijă să nu forţeze nimic. Se pot antrena chiar şi în parc, nu neapărat la sală. Eu am început să fac sport serios abia după ce toţi râdeau de mine pentru că eram foarte slab, câştigasem titlul de Mister la liceu şi toţi spuneau că am reuşit această performantă cu relaţii. Îmi spuneau "scobitoare", dar totul m-a ambiţionat", a povestit Dorian Popa, juratul de la "Next Star".

