Ultima înregistrare cu Petrică Mîțu Stoian. Ce i-a mărturisit Mirelei Vaida cu câteva ore înainte de a fi internat

La ultima înregistrare cu Petrică Mîțu Stoian, cu Revelionul 2022 în platoul Access Direct, artistul a vorbit cu Mirela Vaida și părea că starea lui generală este una bună de vreme ce acesta zâmbea și își făcea planuri pentru 2022.

Mirela Vaida s-a bucurat nespus când acesta a intrat în platoul Access Direct și l-a complimentat pentru felul în care arată.

“Am cea mai frumoasă mustăcioară”, a zis artistul de muzică populară.

Ultima înregistrare cu Petrică Mîțu Stoian

Mirela Vaida i-a spus că ar fi vrut să îl poată îmbrățișa, dar din cauza pandemiei de coronavirus nu își permite să se apropie mai mult. Petrică Mîțu Stoian era plin de speranță și spunea că abia așteaptă să treacă pandemia, neștiind ce urma să se întâmplă.

“Mă bucur nespus de mult să ne reîntâlnim, să ne amintim lucruri frumoase și să cântăm împreună”, a zis cântărețul de muzică populară.

Citește și: Petrică Mîțu Stoian, ultima prestație tv. Artistul a filmat Revelionul doar cu câteva zile înainte de a se stinge din viață

Când prezentatoarea l-a întrebat ce își propune pentru noul an, Petrică Mîțu Stoian a răspuns:

“Păi îmi propun să fie un an mult mai bun. Ăsta, 2021 nici nu vreau să mi-l amintesc, nici nu vreau să-l pun la anii mei, deci vreau să spun că nu-l folosesc (...) pentru că îl consider un an nul”, a mai zis artistul.

“2022 să ne aducă sănătate! Să fim mult mai aproape cu sufletul și cu trupul de tâmpla lui Dumnezeu că asta ne-a mai rămas”, acestea erau urările cântărețului de muzică populară pentru noul an.

Despre zona din care provine, care l-a inspirat să scrie cântece frumoase, Petrică Mîțu Stoian spunea că e o zonă superbă și liniștită, unde lumea e mult mai bună și are frică de Dumnezeu.

Ce s-a întâmplat în familia lui după moartea cântărețului

La o lună de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian, sora artistului a făcut o serie de acuzații la adresa impresarului acestuia. Familia căntărețului așteaptă succesiunea averii, iar impresarul Doru Gușman neagă acuzațiile.

Citește și: Ce s-a găsit în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian. Doar fiica impresarului Doru Gușman mai știa parolele

Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, i-a adus acuzații impresarului artistului, Doru Gușman. Sora artistului are suspiciuni potirivit cărora familia impresarului va moșteni o parte din averea artistului care era pe numele firmei, unde el și Doru Gușman erau administratori.

Motivul scandalului este legat de faptul că artistul ar fi avut mai multe bunuri trecute pe numele firmei pe care o adminstra alături de impresarul Doru Gușman.

„Mă interesează să iasă adevărul la iveală, că mi se pare că și-au bătut joc de el. Vreau să demonstrez că Petrică a muncit și că n-a avut nimic pe numele lui. Ar putea domnul impresar să arate agenda, să arate câte spectacole, nunți avea”, a spus sora artistului, la Acces Direct.

Și finul artistului a intrat legătură directă pentru a vorbi depsre averea atistului.