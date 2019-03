Un bărbat susține că ar fi fost bătut de soție și fiul său: ”Mi-au dat pumni de m-au amețit!”

Alexandru Ciobanu, un bărbat în vârstă de 49 de ani, trece prin momente cumplite din cauza soției și a fiului lui. Mai exact, el susține că a fost bătut crunt de cei doi.

În direct, la ”Acces Direct”, bărbatul a oferit detalii șocante despre drama pe care o trăiește.

"S-a întâmplat pe data de 27 februarie. Am fost de dimineaţă în casa noastră deşi eu nu locuiesc cu ei. Am 49 de ani şi practic sunt pe drumuri pentru că am muncit 19 ani în străinătate Este a treia oară când sunt agresat de băiatul meu. El este problematic, are deja o condamnare de viol în Italia şi i-am prins frica. Am fost să-mi iau si eu un televizor şi câteva lemne să fac focul. Atunci m-am pomenit cu soţia care a chemat poliţia", a povestit Alexandru Ciobanu pentru "Acces Direct"

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

📺 Urmăreşte emisiunea Acces direct, editii integrale, pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/2hwA9td. Intră acum!