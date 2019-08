Un martor ar fi văzut tot s-a întâmplat, cu doar șase ore înainte ca poliţiştii să intre în casa lui Gheorghe Dincă

Din ce în ce mai multe indicii conturează ipoteza că presupusul criminal, Dincă, nu ar fi acţionat singur. Se pare că în noaptea de joi spre vineri, un martor, care e vecin cu Dincă, a văzut lucruri incredibile, nu foarte departe de casa presupusului criminal şi a acceptat să dezvăluie, în exclusivitate la Acces Direct, aceste informații.

"Pe data de 25 spre 26 , la orele 24.01, am văzut trecând aici pe stradă, o maşină de culoare albă. Un Logan, MCV. Cu trei persoane, mai solide în interior, care veneau cu o viteză foarte mare, părând suspecţi. Părând suspecţi iar la un monent dat, când am încercat să merg spre ei, am văzut că au băgat viteză mai mare şi au făcut dreapta spre peco", așa își începe povestirea.

