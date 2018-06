Un român a devenit EROU în Italia după ce și-a riscat viața ca să salveze o femeie! „Dacă nu ajungeam...”

A salvat viața unei necunoscute, fără să se gândească o clipă că ar putea să moară el! Ion Dinculeasa este românul al cărui nume răsună în toată Italia!

Asta pentru că bărbatul a salvat viaţa unei italience, cu riscul de a şi-o pierde pe a sa.

Joi seara, românul erou nu a stat nicio secundă pe gânduri când a văzut că o biată femeie se zbătea şi striga după ajutor, în apă, iar sutele de oameni de pe marginea râului doar se uitau la ea.

Ion a sărit să o salveze, iar de atunci Ion este eroul Miei, îngerul ei păzitor, după cum spunea chiar femeia salvată. Iar bărbatul e, chiar acum, în legătură directă cu noi! Felicitări pentru curajul de care ați dat dovadă!

Cum s-a întâmplat totul?

„Stăteam cu un prieten la masă, lângă apă, când am auzit căzătura dar nu am prea băgat de seamă. Băiatul care era cu mine a zis că cineva a aruncat un sac cu gunoaie în apă dar când ne-am uitat mai bine am văzut capul femeii care se zbătea să iasă la suprafață și striga «Aiuto! Aiuto!». Atunci am lăsat cheile și i-am spus prietenului meu că mă duc după ea", a declarat Ion Dinculeasa.

În ciuda faptului că în preajmă se aflau zeci de persoane, poate chiar sute, conaționalul nostru a fost singurul care a avut curajul să sară în apă pentru a salva femeia iar câteva secunde de ezitare ar fi dus la moartea femeii.

„A căzut în apă și se îndrepta spre cascadă, dacă n-ajungeam într-un minut, o pierdeam. Nu știa nici să înoate. Din fericire am reușit să mă prind de un fier, altfel ar fi trebuit să-i dau drumul până nu ne trăgeau curenții pe amândoi. Am stat în apă mai bine de 15 minute și nu mi-era frică pentru mine, cât mi-era frică pentru fata aia", ne descrie Ion astfel momentele prin care a trecut.

