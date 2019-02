Unchiul Danielei și al Anei Crudu, la un pas de sinucidere! Cine i-ar fi distrus viața: ”Am simțit că nu sunt eu!”

Unchiul Danielei Crudu a trecut prin momente dramatice și a fost la un pas să se sinucidă, după ce ar fi fost amenințat cu un filmuleț indecent.

În cadrul emisiunii de la Antena 1, Gheorghe Zanfir, unchiul Danielei și al Anei Crudu, a mărturisit că patronul companiei la care a lucrat i-ar fi distrus viața şi l-ar fi transformat dintr-un om respectat... în batjocura sătenilor şi a colegilor de muncă.

Totul s-ar fi întâmplat acum 5 ani, când bărbatul, care muncea ca şofer de TIR, spune că a plecat într-o cursă spre Constanţa. Nu singur, ci împreună cu patronul companiei pentru care lucra, acuză unchiul Cruduţei.

"El nu avea permis, eu nu mi-am dat seama de ce merge acolo cu mine. S-a urcat în mașină, m-am urcat la volan, mi-am băgat diagrama și am plecat spre Constanța. Zice vrei să oprim într-o parcare, să nu știu ce? Eu știu că se făcuse lumina și mă luase un pic oboseală și m-am ridicat, am făcut puțină gimnastică, mă ridicăm așa, mașină mergea. Hai nea Gică că te opresc, te răcorește una din astea, știu eu o blondă, cam așa. Eu am zis, mai Costine, nu fac din astea cu mine. Zic, nu vreau. Știu că a pus telefonul lângă mine și zice, nea Gica, eu ma culc", a mărturisit bărbatul în direct.

"Când a fost de am plecat în cursă a venit cu o cafea și o apa. Băusem din acea cafea pe traseu. La un moment dat am simțit că nu sunt eu. Nu știu, eram foarte...Mă simțeam că nu sunt eu. Nu știu ce mi s-a întâmplat, acum îmi dau seamă că a pus telefonul pe filmare. Nu știu ce a putut să îmi facă", a mai povestit unchiul Cruduțelor.





