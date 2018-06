Averea impresionantă a lui Vali Vijelie! A cântat pe bani grei și a investit tot: ”Nu am numărat câte blocuri am. Eu nu vând niciodată, doar închiriez”

Este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele și se mândrește cu o avere impresionantă, întrucât Vali Vijelie nu face bani doar din cântări, ci și din imobiliare.

În cadrul unui interviu la ”Acces Direct”, Vali Vijelie și-a amintit că le-a cântat politicienilor pe bani grei. Ba mai mult, el a mărturisit că a investit tot ce a avut ca să-și asigure viitorului.

”Nu am numărat câte blocuri am. Eu nu vând niciodată, doar închiriez. Așa m-a învățat tata. Mi-a spus să nu trăiesc din amintiri <<Am avut, am făcut. >> Am și voi avea, pentru că m-am gândit la viitorul meu.”, a mărturisit acesta.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

➡️ Urmăreşte emisiunea Acces direct live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului. Intră acum!