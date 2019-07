Vecina criminalului Gheorghe Dincă, noi declarații după ce a sunat la 112: ”Nu s-a prezentat niciun echipaj de poliție!”

Una dintre vecinele lui Gheorghe Dincă a apelat serviciul de urgență 112 în noaptea de joi spre vineri, însă a fost trimisă la culcare.

Femeia a povestit că a fost speriată de faptul că două persoane se învârteau și discutau în jurul unei mașini.

”Păcat de acea fetiță că îmi tot trece prin fața ochilor imaginea ei cu o fărmână de speranță când a sunat la 112 cu gândul că va fi salvată și spera că poate pe ușa aceea va intra salvatorul ei. Sunt șocată, nu-mi vine să descriu stările pe care le trăiesc.”, a povestit femeia la ”Acces Direct”.

Citește și: Criminalul din Caracal le-a spus anchetatorilor că trupul Alexandrei se află în Olt

”Apelul a fost dat la 3:43, așa cum se confirmă, timp de două minute am sunat la 112, pentru că la mine pe stradă mi s-au părut suspecte două mașini.

Mi s-au părut dubioase pentru că erau două persoane de sex masculin care se învârteau și discutau în jurul uneia dintre mașini și m-am gândit cu acest caz de tot se face mediatizare că poate se poate face ceva, deși e iluminat, este o stradă principală. Am zis să sun la 112, operatoarea a fost foarte promptă.

Citește și: Au fost reluate cercetările la Caracal. Gheorghe Dincă, adus din nou în casa ororilor

A zis da, doamna, am preluat. Am tot stat în mașină până la ora 5 și nu am văzut niciun echipaj că s-a prezentat și la ora 5 am zis să sun înapoi și am zis am făcut o sesizare mai devreme in legătură cu două mașini și la mine pe stradă nu s-a prezentat niciun echipaj și mi-a zis stați liniștită că este un echipaj de poliție acolo.”, a mai povestit femeia în direct la Acces Direct.



Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

📺 Urmăreşte emisiunea Acces direct, editii integrale, pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/2hwA9td. Intră acum!