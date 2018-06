Vecinii îl vor mort? Zamfir Badea, un bărbat de 74 de an, a ajuns în pragul disperării: "M-au amenințat, nu mai pot. Vor să mă omoare!

Zamfir Badea, un bătrân în vârstă de 74 de ani, trece prin momente cumplite. E terorizat și amenințat de vecini, fapt pentru care acesta nu mai rezistă să trăiască în acest mod.

În direct, la ”Acced Direct”, bărbatul a povestit chinul prin care a trecut:

"Mi-au distrus sănătatea, m-au amenințat, nu mai pot. Vreau să mă arunc de la etajul 10, m-au înjurat și vor să îl omoare. Vreau să îmi văd de sănătatea mea. Vecinii intră peste mine în casă, în 2008 am deschis ușa că au zis că vor să stea de vorbă cu mine și m-au luat la băiate. Am scos certificatul medico-legal și i-au scos bazma curată. I-am dat în judecată.", a spus bărbatul.

De celaltă parte, Ion Neagu, unul dintre vecinii bătrânului, spune că de fapt acuzatorul ar fi cel care își deranjează co-locatarii și are un comportament neadecvat.



"Suferim o scară întreagă că e bolnav, bate în țevi noaptea, înjură urât de tot, sunt copii, femei, nu pot să doarmă din cauza lui. Am făcut și plângere, dar nimic. Din câte am auzit, el are un frate, o nepoată, nu e singur pe lume cum spune.", a spus bărbatul, la "Acces Direct".

"Nu știu ce să zic dacă are sau nu dreptate, eu știu de la vecinii lui că țipă, urlă. Îmi dădea telefon și mă ruga să îi iau mâncare. Are amenzi de plătit. Are certificat de handicap.", a spus și un alt vecin.

