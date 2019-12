Viaţă de coşmar pentru o divă de la Insula Iubirii! Diana Constantin a fost abandonată în orfelinat: "Mama a fost obligată să mă lase la casa de copii"

A avut norocul să fie adoptată de o familie iubitoare

Diana a crescut într-o familie iubitoare, care i-a oferit tot ce a avut mai bun. Abia la vârsta de 13 ani, Diana a aflat de la vecini că părinţii care au crescut-o nu sunt cei care i-au dat viaţă. Şocul a fost mare, însă Diana a trecut peste, iar astăzi se bucură de o relaţie excelentă atât cu mama biologică, cât şi cu cea care a crescut-o. Cu tatăl său, însă, nu are cele mai bune relaţii, asta pentru că acesta a divorţat de soţie, a plecat de acasă şi nu a mai ţinut legătura cu ea.

"Mama mea a fost mai mult obligată să mă lase la casa de copii. Pe tata l-am cunoscut acum doi ani. El nu ştia nimic despre mine. Bunica mea a zis că dacă eram băiat mă lua să mă crească, dacă sunt fată nu. Eu am rămas la centru de plasament când aveam patru luni. Apoi, mătuşa mea, sora mamei mele, m-a adoptat de la un an jumătate. Am crescut într-o familie în care am fost iubită şi am aflat târziu că sunt adoptată. Nu am vrut să accept lucrul acesta şi nu am fost curioasă. Eu ţin legătura cu amândouă, sunt cele mai bune prietene ale mele", a spus Diana Constantin.