VIDEO! Liviu Vârciu a plâns la petrecerea de botez a fiicei sale. Ce s-a întâmplat acolo

A căzut în genunchi în faţa iubitei! A plâns, a făcut dedicații de dragoste și a scos o mulțime de bancnote din buzunar! Liviu Vârciu a organizat o petrecere de zile mari cu ocazia creștinării fiicei lui și a iubitei, Anda Călin.

Fastuosul eveniment a adunat la un loc o mulțime de vedete care s-au distrat de mama focului pe ritmurile lui Jean de la Craiova, ale lui Vali Vijelie și ale altor cântãreti.

Daniela Crudu, Vica, Pepe, Nea Mărin, Andrei Ștefănescu și mulți, mulți alții au uitat de camerele de filmat și s-au dezlănțuit pe ringul de dans.

Celebrul tătic și frumoasa mămică au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca petrecerea de botez a fiicei lor să fie una de cinci stele. Ah, ce nu face un tătic pentru fiica lui, nu-i așa?! He, he. Așadar, vedeta noastră, împreună cu iubita lui, Anda au ales pentru acest eveniment o locație superbă din Nordul Capitalei, care a fost decorată impecabil, cu muuult bun gust! Mesele au fost împodobite cu un decor elegant şi rafinat, realizat din trandafiri albi şi roz. În plus, în spatele mesei la care au fost aşezaţi părinţii-vedetă, dar şi naşii fetiţei lor, a fost pus un perete din flori pe care era scris numele sărbătoritei: Anastasia Maria.

