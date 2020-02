Viorel, dezvăluire bombă despre amantul Marian! Secretul șocant ascuns de bărbat! „M-a sunat astăzi o femeie de la noi din comună și mi-a spus” – VIDEO

„În primul rând, astăzi a sunat o femeie de la noi din comună. A spus că nu dau nume, pentru că Marin are un copil de un an și el nu trebuie să se implice în familia noastră. Copilul lui nu este la el, ci la o mătușă de-a lui. Tu te-ai luat și de fata mea. Tu mai întâi vezi partea lucrurilor tale și apoi ale altcuiva”, a spus Viorel, care i-a făcut cadou lui Marian un bebeluș de jucărie.

„Copilul e făcut cu iubita mea. Ce treabă are una cu alta? E la bunica mea/Ne interesăm, mergem la el. Aici e viața mea personală și nu are nicio legătură. La mine nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat la ei. Mai sunt împreună cu mama copilului. Mai merge și ea la copil, mai merg și eu. La mine e diferența că la ea a fost primul copil și a hotărât bunica ei să aibă ea grijă. Ea are 20 de ani. Nu suntem căsătoriți. Locuim împreună. Mergem tot timpul (la copil, n.r.)”, a spus și amantul Marian.

Veronica a început să râdă, pesemne amuzată de confruntarea dintre soțul ei Viorel și amantul Marian.