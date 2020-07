Mirela Vaida, prima reacție după ce Viorel și Vulpița Veronica de la Acces Direct au fost depistați cu coronavirus

Echipa Acces Direct are un membru infectat cu coronavirus, dar și doi invitați testați pozitiv cu Covid-19. Mirela Vaida, prezentatoarea Acces Direct, a avut prima reacție, după ce nu a mai intrat în direct, pe post, la emisiune, la ora 17, așa cum era programat.

Mirela Vaida a explicat, în direct, că cei doi, Veronica Vulpița și Viorel au fost testați pozitiv cu coronavirus.

"La ora 16:30, după ultima ședință pe care am avut-o, eu eram deja cablată, machiată. În acel moment au venit rezultatele. Noi am fost precauți și bine am făcut", a spus Mirela Vaida.