Vulpița, mesaj bombă pentru „mama soacră”, după ce Mirela Vaida a dat-o afară din platoul „Acces Direct”! „Recunosc foarte mult!” – VIDEO

„Vineri am fost foarte nervoasă. I-am spus lui soacră-mea niște vorbe care nu trebuia.. Mă enervasem că, cică mi-am pierdut portofelul, ba a strigat unul după mine… Și ea m-a provocat și de asta am sărit și eu un pic cu gura. Știu că nu trebuia.

Vreau să-mi cer iertare de la mama soacră, că i-am greșit, că nu trebuia să mă reped cu gura la ea în emisiune. Și-mi pare nespus de rău! Totuși, e mama lui Viorel și îmi crește fetița… Îmi pare rău, pentru amândoi, că… M-au ținut în curte la ei.

Mamă soacră, iartă-mă! Îmi pare rău că ți-am greșit! Și ție, tată socru… Îmi pare rău. Nu am să mai fac așa ceva! Nu am să mai greșesc. Nu am să mai fiu cu gura chiar așa mare, să mai răspund. Nu mi-am dat seama de cele spuse. Îmi recunosc vina și-mi pare foarte rău!”, a spus Veronica Stegaru, zisă „Vulpița”.

Veronica nu a uitat nici de scuzele pe care i le datora Mirelei Vaida, așa că i-a adresat și prezentatoarei „Acces Direct” un mesaj similar.