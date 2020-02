Vulpița, noi detalii înfiorătoare despre cum a încercat nașul să o violeze! Bărbatul are dublul vârstei ei! „Tremuram de frică. M-a împins!” – VIDEO

Viorel a spus de ce l-a ales tocmai pe acest bărbat să le fie naș și de ce a fost violent cu Vulpița, după ce bărbatul ar fi încercat să o violeze.

„Eu când am venit de la muncă, el era în curte la mine. A venit mama mea, a spus să nu spun nimic. Mi-a spus să mă liniștesc, să nu îl iau la bătaie. Am dat mâna cu el și am intrat în casă. I-am spus Veronicăi să-mi spună adevărul. Atunci am îmbrâncit-o, până când mi-a spus adevărul. Ea era speriată.

Nu aveam nicio problemă cu el înainte. M-am gândit că nu a mai cununat. Am zis să fac un bine. El m-a anunțat cu vreo săptămână înainte că nu se mai ține ce am vorbit. Până la urmă am văzut ce a făcut.”, a spus Viorel.

Vulpița a explicat că nu i-a spus numaidecât lui Viorel ce s-a întâmplat, pentru că „voia să șteargă totul cu buretele”.

„Am zis să șterg cu buretele, să nu mai vină nici el la mine… Nu aveam nimci de ascuns. Cu ăștia știu, dar cu nașul e adevărat că a intrat peste mine. El știa de la Viorel că s-a dus la muncă. N-a venit după lapte. Seara l-a chemat soacră-mea. M-a chemat la grătar. I-am spus că nu vin. Atunci nu umblam cu nimeni. Când mă mai duceam cu soțul, tot așa mă mai atingea pe la spate. Eu știam de când eram la tăticul meu că a mai încercat. Tata lucra la ei cu ziua. M-am speriat, era în spatele meu pe drum. A vrut să mă despartă de Viorel. Trebuia să ne fie naș și de cununie și de botez. I-am spus lui Viorel că nu prea voiam să ne fie naș”, a mai spus Vulpița.